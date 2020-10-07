"Высокий показатель": Разумков рассказал, сколько депутатов на больничном из-за COVID-19

В Верховной Раде сейчас коронавирусом болеют 22 народных депутата.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "112 Украина".
"По состоянию на сегодняшний день 22 человека, народных депутатов Украины, находятся на больничном с подтвержденным COVID", – рассказал Разумков.
Он добавил, что с начала пандемии коронавирус обнаружили у 52 нардепов. Такое количество заразившихся, по мнению спикера, связано с особенностями работы.
"Это высокий показатель: многие общается с избирателями, с гражданами во время своей работы в регионах. Профессия накладывает свой отпечаток", - сказал Разумков.
По его словам, остальные депутаты не пошли на карантин, а работают в регионах и в округах.
Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил два заседания парламента, поскольку коронавирус был обнаружен у 10 человек.
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