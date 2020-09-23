Владимир Зеленский на генассамблее ООН: главные тезисы выступления

Президент в своем выступлении коснулся важных для Украины и мира тем

Вечером, 23 сентября на Генеральной ассамблее ООН выступил президент Украины Владимир Зеленский. Президент Украины обратил внимание мира на ситуацию в Крыму и на Донбассе и призвал к участию в создании международной Крымской платформы для защиты крымчан и деоккупации полуострова. Также президент выразил готовность создать в Киеве штаб-квартиру по противодействию дезинформации. Выступление президента касалось также глобальных вызовов, с которыми человечество не сталкивалось со времен Второй мировой войны. Приводим важные цитаты главы государства, на которые следует обратить внимание:

О Крыме:

"Самое главное: вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции. Наоборот – пока рана в центре Европы кровоточит, боль чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса, – считает президент. Пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей для участия в создании международной Крымской платформы для защиты крымчан и деоккупации полуострова"

О технологиях:

"Человечество покорило космос, и может проводить заседания ООН дистанционно, с помощью современных технологий. На языке тем самым технологий, ООН стала программным обеспечением, которое уберегло мир от критических ошибок. В то же время, надо признать, что система все чаще начинает давать сбой. Ее атакуют новые "баги" и "вирусы". И противодействие им не всегда эффективно"

О ситуации на Донбассе:

"Бесспорно, за последний год мы доказали, что Украина действительно хочет мира. Нам удалось разблокировали диалог, мы восстановили встречи лидеров стран Нормандского формата, достигли существенного прогресса во взаимном освобождены удерживаемых лиц. А с 27 июля начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки его сорвать, все же дает надежду на достижение стабильной тишины"

О действиях РФ:

"Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает – механизмы образца 1945 года, сегодня работают не до конца. Все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совета Безопасности. Украина будет активно участвовать в процессе его реформирования. Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным. В интересах ООН иметь действенный инструмент, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена"

О борьбе с FakeNews:

"На прошлогодней Ассамблей я сказал: Больше нет понятия чужой войны. Наша планета не так уж велика. Это доказывает дело МН 17. Это доказывают климатические угрозы. Проблемы с доступом к пище и питьевой воде. Это доказывают информационные угрозы миру. Когда дезинформация и фейк-ньюз могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательный процесс.

Украина, как одна из стран, которая с 2014 активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде"

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