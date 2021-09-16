Взрыв в Карпатах, доллар застопорился и срочное заседание СНБО – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Также украинцев удивил жесткий доклад по России Европарламента, а также скандал Арестовича и Билецкого в прямом эфире

Кроме того, весь день на слуху тема пенсий - кто получит десять выплат за раз / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые обсуждаемые новости четверга, 16 сентября.

Двоих туристов в Карпатах убил снаряд

В Карпатах, в долине горы Под-Берды, произошел взрыв во время разжигания костра туристами. В результате чего погибло 2 человека, еще 4 травмированы. Взорвался артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны, там проходила линия обороны.

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Инцидент произошел вблизи села Вороненко. Там отдыхала группа из 12 туристов (из них 2 детей 2016 и 2018 г.р.).

"Произошел взрыв неустановленного происхождения, в результате чего погибли 2 человека, 3 человека травмированы и 1 человек получил контузию", – говорится в сообщении.

Утром в четверг, 16 сентября, травмированных переместили к подножию горы и передали медицинским работникам для госпитализации.

Европарламент принял жесткий доклад по России

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Европейский парламент (ЕП) рекомендует не признавать парламентские выборы в России, если они пройдут с нарушениями, саму Россию европейские депутаты считают крупнейшим вызовом для европейской безопасности и призвали поддержать Украину.

Оценивая состояние отношений между ЕС и Россией, Европарламент дал понять, что Евросоюз разделяет российский народ и режим Путина. Евродепутаты обозначили нынешнюю российскую власть, как "застойную авторитарную клептократию во главе с пожизненным президентом в окружении олигархов".

Также в Брюсселе призывают сократить зависимость ЕС от российского газа, нефти и другого сырья, пока Путин находится у власти.

Зеленский созывает СНБО на пятницу

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Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Заседание состоится в пятницу, 17 сентября.

Заседание Совбеза должно начаться в 17:00.

Собеседники издания уточнили, что СНБО рассмотрит некие "программные документы".

Также готовятся новые санкции, однако кто под них попадет – пока неизвестно.

Арестович и Билецкий устроили скандал в прямом эфире

Советник главы Офиса президента, спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович и лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий устроили перепалку в эфире телеканала "Украина 24", обозвав друг друга клоунами.

Оппоненты не стеснялись в оскорблениях и припоминали друг другу какие-то неприятные моменты.

Билецкий: "Я понимаю, что ваша работа, вы делаете вид, что вы эксперт, но мы оба знаем, что вы клоун. Но давайте не будем переходить на личное, потому что вам это не будет приятно".

Арестович: "Друг, давай перейдем на личное. Я напомню тебе, почему ты меня клоуном назвал: потому что я сказал, что АТО – это курорт? Напомню тебе смерть Ярослава Бабича, напомню тебе твоего "Боцмана", напомню о встрече "Боцмана" с Шереметом накануне подрыва Шеремета и кто минировал машины, пока он встречался… Кто погиб в Запорожской области при попытке ограбить инкассаторов… Расскажешь в суде, клоун".

Доллар в Украине снова застопорился

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 16 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,65 грн;

1 евро – 31,52 грн;

1 злотый – 6,93 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

Курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем вырос на одну копейку, а евро – на 6 копеек. В то же время курс злотого вырос на 3 копейки, а российские рубли никак не изменились в цене.

Кто получит в Украине десять выплат за один раз

В Украине решили поощрить работников сферы образования, которые выходят на пенсию по возрасту – получат сразу 10 выплат.

Условия для выдачи денег: