Я люблю хот-доги – почему

Любите ли вы хот-доги? И нет, мы не спрашиваем о тех кулинарных изысках, что обитают в МАФах и прочих сомнительных местах. Мы говорим о настоящих хот-догах, прямиком из-за океана, от вида и вкуса которых первым делом всплывает ассоциация со звездно-полосатым флагом. Увы, в Украине не так много мест, где можно вкусно, а главное, без последствий для желудка, попробовать аутентичные булочки с колбаской.

Однако для гурманов есть и хорошие новости! Сфера общественного питания не первый месяц полнится слухами о появлении на отечественном рынке тех самых нью-йоркских хот-догов Nathan’s Famous – кулинарной визитки Большого Яблока, хорошо знакомой нашим соотечественникам по эпохе фильмов на VHS.

Впрочем, вернемся к теме.

В 90-х в нашей стране возник настоящий бум стрит-фуда. Сосиску в булочке продавали буквально повсюду – в киосках и на лотках. К сосискам добавляли шинкованную капусту, лук, морковь и свеклу по-корейски, а также огромные порции майонеза, кетчупа и горчицы. За псевдо-американцами подтянулись узбекские беляши и турецкая шаурма. Рецепты размножались, изменялись, усовершенствовались.

Возможно, именно поэтому репутация уличной еды была не на высоте. Сомнительного качества ингредиенты, все жирное, иногда странное на вкус. Об использовании одноразовых перчаток при приготовлении задумывались немногие. О других санитарных нормах – тоже.

Спустя два десятка лет ситуация кардинально изменилась. Динамично развиваясь, культура стрит-фуда заняла особое место в нашей жизни. Бургеры, хот-доги стали мейнстримом. Фестивали уличной еды посещают целыми семьями. Несмотря на массовое увлечение фитнесом и здоровым питанием, любителей фастфуда не становится меньше. Мы просто стали более требовательны – к качеству, к обслуживанию, к скорости приготовления еды из-под ножа.

Именно поэтому мы решили спросить, что думают об этом явлении – современной культуре стрит-фуда – люди, которые не понаслышке знают толк в хорошей, по-настоящему качественной еде, умеют удивлять и привлекать как ресторанных критиков, так и взыскательных гурманов.

Валентина Бахтий – директор по маркетингу Figaro Family Group:

"Еще буквально 6-7 лет назад отношение к хот-догам было весьма скептическим. Люди с достатком отдавали предпочтение дорогим ресторанам, пафосному интерьеру и вычурной сервировке. Сейчас же в тренде успеть все – семья, работа, друзья, спорт, посещение тренингов, выставок и мастер-классов. Для пафоса не осталось места, а в приоритете стоит польза, удовольствие и экономия времени. Это коснулось и еды – она должна приносить удовольствие, давать энергию, но не отвлекать и не задерживать. Этим объясняется появление в меню ресторанов и кафе всевозможных бургеров и хот-догов. Их охотно заказывают руководители, топ-менеджеры, люди с достатком выше среднего. Сегодня никого не удивить "пит-стопом" на заправке чтобы вкусно перекусить, а не только заправить бак. Несмотря на массовое увлечение здоровым образом жизни, любителей качественного и безопасного фастфуда не становится меньше.

По информации из источников, заслуживающих доверия, в скором времени на украинский рынок выйдут легендарные Nathan’s Famous с их фирменными топпингами. Уверена, это здорово! Не секрет, что одна из визитных карточек Нью-Йорка – это хот-дог. Вкусный, сытный и, что важно, быстрый перекус популярен среди студентов, туристов и самых успешных бизнесменов. Большие вкусные порции, сосиска из высококачественной говядины или свинины, возможность сочетать разные ингредиенты – это действительно вкусное удовольствие, экономящее время. Будем надеяться, что уже совсем скоро в Украине появится отличная возможность попробовать легендарные хот-доги, не отправляясь в дальнее путешествие, что особенно актуально в условиях карантина. Не исключено, что это станет новым модным увлечением – утолять голод таким же хот-догом, которым сама Элеонора Рузвельт угощала монарших особ Великобритании во время их официального визита в США. Посмотрим!"

Михаил Золотарь – владелец компаний Sky group:

"Люди любят стрит-фуд, так как сейчас время имеет очень большую цену, а уличная еда – это быстро, сытно и вкусно. Американский стрит-фуд, как по мне, занимает лидирующую позицию в мире. Американскому стилю жизни, привычкам, предпочтениям принято подражать, многое – копировать. Люди самых разных возрастов, доходов, интересов, рода занятий любят хот-доги и бургеры и привито это еще с детства американскими фильмами.

Для меня в хот-доге на первом месте булка, а уже потом сосиска. Впервые хот-дог я попробовал в заведении своего отца – это был классический хот-дог 90-х. Булка, бумажная сосиска, корейская морковка, соленый огурец, кетчуп, майонез и горчица. Это было очень вкусно и явно не очень полезно для фигуры, но как же хотелось еще и еще.

Конечно, хот-доги невозможно не любить, к тому же сейчас, когда кругом столько разнообразия. Главное не злоупотреблять и покупать еду только в проверенных, надежных местах, где и безопасно, и вкусно, и множество приятных эмоций".

Хот-доги – огромная ниша украинского стрит-фуда, пробелы в которой стремительно заполняются как зарубежными, так и отечественными игроками. Хот-доги в Украине прошли путь от бума популярности через волну критики и уже сегодня возвращаются, отвоевывая свои места в сердцах гурманов. Философия – то, что вкусно, то и полезно – согласитесь, весьма разумная. А как вы относитесь к привычным "горячим собачкам"?

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