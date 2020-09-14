Яценюк: Выборы на Донбассе пройдут без российских войск

Экс-премьер напрямую спросил нардепов, на кого они работают - на Раду или на Думу?

Внесение антиконституционных изменений в постановление о выборах будет означать, что Россия диктует условия Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины в 2014-2016 гг, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.



"Депутаты Верховной Рады, которые по требованию России проголосуют за изменение постановления о выборах, – тем самым признают, что представляют не украинский парламент, а являются депутатами российской Думы", – написал экс-премьер в своем Facebook 14 сентября.

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Он подчеркнул, что переголосование под российским давлением категорически неприемлемо: "Условия для проведения выборов в Украине определены национальным законодательством. Действующее постановление соответствует Закону о деоккупации".

Арсений Яценюк напомнил, что "Народный фронт" и он лично не позволили внести упоминание о Минских соглашениях в текст этого закона и таким образом легитимизировать их в украинском законодательстве. Поэтому закон четко определяет: выборы на временно оккупированных территориях будут проведены только тогда, когда там не будет российских войск.

"Внесение антиконституционных и незаконных изменений в постановление об украинских выборах будет означать, что Россия диктует условия Украине. Это будут выборы на оккупированных территориях под дулами российских автоматов и под контролем ФСБ-шников", – предостерег лидер "Народного фронта".

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Арсений Яценюк особо подчеркнул, что законные выборы состоятся, но тогда, когда Украина возобновит контроль над территориями, свободными от российских вооруженных формирований.

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Напомним, что 10 сентября Арсений Яценюк заявил о том, что считает неприемлемой инспекцию позиций украинской армии в Шумах, поскольку это унижает нашу страну и память погибших воинов.

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