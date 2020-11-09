YASNO подвел итоги улучшений для клиентов за год работы

YASNO за год работы на рынке повысил качество обслуживания клиентов, внедрил новые сервисы, предложил новые продукты и услуги в сфере поставки электроэнергии, энергоэффективности, электромобильности, а также начал поставлять газ.

Официальная презентация розничного бренда YASNO состоялась 7 ноября 2019 года. Энергетические услуги под этим именем получают 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Целью создания нового бренда стало повышение качества коммунальных и энергетических услуг для украинцев, привнесение инновационных технологий обслуживания клиентов в данной сфере, внедрение новых продуктов и услуг, которые помогают уменьшать расходы на энергоресурсы и улучшать экологию.

Абдулла Кёксал, генеральный директор компании D.Solutions, которая владеет брендом YASNO

"Как мы и обещали нашим клиентам год назад, во всех трех регионах мы внедрили новые цифровые сервисы: личные кабинеты, единое мобильное приложение для быстрой передачи показаний счетчиков и оплаты за электроэнергию, а также чат-бота в мессенджере Viber, у которого уже более 100 тысяч пользователей. Цифровизация сервисов позволила улучшить работу контакт-центра и сократить время дозвона оператору менее, чем до 3 минут (в Киеве – менее 1 минуты). При этом мы используем голосовых роботов и интерактивные меню, которыми ежемесячно пользуются 50 тысяч клиентов для дистанционного получения услуг и экономии времени.

Для повышения комфорта и скорости очного обслуживания клиентов мы развиваем сеть энергоофисов, которая насчитывает уже 67 помещений не только в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, но также в Харькове, Запорожье и Черкассах.

В энергоофисах, а также на сайте YASNO и в Viber-боте клиенты могут заказать дополнительные продукты и услуги: энергоэффективные наборы с двузонными счетчиками, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, климатическую технику (электрические и газовые водонагреватели, кондиционеры, керамические обогреватели). Бизнес-клиенты в трех регионах, а также жители Донецкой области в YASNO могут приобрести еще и природный газ", – рассказал Абдулла Кёксал, генеральный директор компании D.Solutions, которая владеет брендом YASNO.

Присоединившись к международной инициативе европейской ассоциации Eurelectric "Быть движущей силой изменений: 15 обязательств перед потребителями", YASNO продолжает поддерживать распространение технологий возобновляемых источников энергии, финансирует и внедряет энергоэффективные проекты на условиях энергосервиса в промышленной и бюджетной сфере, предоставляет услуги энергоаудита и энергоменеджмента, а также популяризует культуру энергосбережения среди своих клиентов.

"Минувший год был сложным не только для нас, но и для наших клиентов, поскольку все столкнулись с последствиями пандемии Covid-19. Мы постарались сделать все возможное, чтобы наши клиенты продолжали получать качественно обслуживание, могли это делать дистанционно и безопасно. Более 75% клиентов сейчас пользуются онлайн-сервисами YASNO.

Энергоэффективные продукты, которые мы предлагаем, позволяют снижать выбросы более чем на 100 тыс. т СО2 в год, а также и уменьшать расходы на энергоресурсы, находясь дома, повышать конкурентоспособность украинской промышленности и создавать более здоровую среду в 28 бюджетных учреждениях в 5 регионах Украины – в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. А электромобилисты могут за 15-20 минут зарядить батарею своего электрокара на 27 быстрых зарядных станциях 50 кВт YASNO E-mobility в 9 регионах и на трассах между крупными городами.

Хочу выразить глубокую признательность за этот год всем нашим клиентам, партнерам и сотрудникам, вместе с которыми мы работаем для лучшего энергетического будущего для Украины", – сказал Абдулла Кёксал.

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