Местные выборы 2020: Во втором туре голосуют еще меньше избирателей, чем на первом

Гражданская сеть ОПОРА сообщила о явке избирателей по состоянию на 12:00 во время второго тура местных выборов 15 ноября. Так, явка составляет 8,6% при погрешности в 0,62%.
Как сообщает ОПОРА, по состоянию на 12:00 явка в Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменце-Подольском, Краматорске и Украинке Киевской области, где сегодня проходит повторное голосование на выборах главы общины, составила 8,6%.
Для сравнения, во время голосования в первом туре 25 октября в аналогичное время явка достигала 13,5%.
Напомним, в Одессе проходит второй тур выборов городских голов, и два избирательных участка открыли с существенным опозданием.
Наблюдатели гражданской сети ОПОРА начали фиксировать первые нарушения во время проведения второго тура местных выборов.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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