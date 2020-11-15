Местные выборы 2020: Во втором туре голосуют еще меньше избирателей, чем на первом

Явка избирателей во втором туре голосования уменьшилась почти на 5% по сравнению с первым туром

Гражданская сеть ОПОРА сообщила о явке избирателей по состоянию на 12:00 во время второго тура местных выборов 15 ноября. Так, явка составляет 8,6% при погрешности в 0,62%.

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Как сообщает ОПОРА, по состоянию на 12:00 явка в Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменце-Подольском, Краматорске и Украинке Киевской области, где сегодня проходит повторное голосование на выборах главы общины, составила 8,6%.

Для сравнения, во время голосования в первом туре 25 октября в аналогичное время явка достигала 13,5%.

Напомним, в Одессе проходит второй тур выборов городских голов, и два избирательных участка открыли с существенным опозданием.

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Наблюдатели гражданской сети ОПОРА начали фиксировать первые нарушения во время проведения второго тура местных выборов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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