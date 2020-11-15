Українська
$ 28,2
33,27
  1. Последние новости Украины

Местные выборы в Одессе: избирателей не впускали на участок

15 ноября, 14:10

Ольга Литвин Ольга Литвин

Возбуждено уголовное дело

В Одессе проходит второй тур выборов городских голов, и два избирательных участка открыли с существенным опозданием.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как объяснили правоохранители, участок Приморского района не принимал избирателей из-за ненадлежащего выполнения секретарем избирательной комиссии своих обязанностей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Наблюдатели фиксируют первые нарушения второго тура местных выборов

В тренде
Репортаж дня: как рестораторы сдавали полиции конкурентов (фото, видео)
Реклама

В 12.20 все 1 006 избирательных участков Одесской области работали в обычном режиме, подчеркнули в полиции.

С начала суток в полицию поступило 15 сообщений, связанных с несоблюдением избирательного процесса. Семь нарушений зафиксировали в Одесской области, три — в Киевской, по два — в Донецкой и Херсонской и одно — в Волынской.

Напомним, 25 октября в Украине проходило голосование на местных выборах. Выбирали представителей во все местные органы власти.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

полиция уголовное дело одесская область Украина местные выборы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мэры бунтуют против карантина выходного дня: какие города против
Мэры бунтуют против карантина выходного дня: какие города противУкраина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
Будет ли эта зима аномально теплой: климатолог озвучила прогноз
Будет ли эта зима аномально теплой: климатолог озвучила прогнозУкраина
У Максима Степанова обнаружили коронавирус
У Максима Степанова обнаружили коронавирусУкраина
Внимание! Введен карантин выходного дня – список запретов
Внимание! Введен карантин выходного дня – список запретовУкраина
В Харькове выпал первый снег: видео
В Харькове выпал первый снег: видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять