Местные выборы в Одессе: избирателей не впускали на участок

В Одессе проходит второй тур выборов городских голов, и два избирательных участка открыли с существенным опозданием.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как объяснили правоохранители, участок Приморского района не принимал избирателей из-за ненадлежащего выполнения секретарем избирательной комиссии своих обязанностей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

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В 12.20 все 1 006 избирательных участков Одесской области работали в обычном режиме, подчеркнули в полиции.

С начала суток в полицию поступило 15 сообщений, связанных с несоблюдением избирательного процесса. Семь нарушений зафиксировали в Одесской области, три — в Киевской, по два — в Донецкой и Херсонской и одно — в Волынской.

Напомним, 25 октября в Украине проходило голосование на местных выборах. Выбирали представителей во все местные органы власти.

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