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Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой

8 декабря, 19:11

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Дочь Тимошенко Женя родила супругу Артуру второго мальчика

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой. Ее дочь Евгения родила мальчика.

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Об этом секретарь фракции ВО "Батькивщина" в Киевсовете Татьяна Мелихова сообщает на своей странице в Facebook.

"Я рада столь замечательной новости! Искренне желаю здоровья, гармонии и всех благ Женечке, ее мужу Артуру и всей семье. Пусть мальчик растет здоровым, смелым, жизнерадостным, общительным, любознательным и целеустремленным", – пожелала политик.

Напомним, второго ребенка Женя мужу – бизнесмену Артуру Чечеткину – родила в августе 2019 года.

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Первая внучка Юлии Тимошенко родилась 27 июня 2016 года, ее зовут Ева.

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Также напомним, что дочь Юлии Тимошенко Евгения праздновала свадьбу с уроженцем Одессы Артуром Чечеткиным в конце декабря 2014 года в НСК "Олимпийский". Безопасность гостей обеспечивали несколько охранников, наряд спасателей на пожарном автомобиле и карета скорой помощи. Корреспонденты "Сегодня" насчитали более 200 гостей, которые приезжали на автомобилях люкс-класса с киевскими, днепропетровскими и одесскими номерами.

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Юлия Тимошенко бабушка внуки дочь тимошенко
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