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За неделю в больницах из-за коронавируса оказалось еще более 3,5 тыс. чел

1 ноября, 12:47

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В Украине есть предел в 52 тысячи коек для больных коронавирусом

За неделю в больницах по Украине количество больных или с подозрением на COVID-19 увеличилось на более чем 3,5 тысячи.

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Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, 25 октября в украинских больницах находилось 23 266 пациентов больных или с подозрением на COVID-19. На сегодняшний день 26 593 пациента.

"То есть, почти 3,5 тысячи плюс за неделю", – сказал Степанов.

Как считает министр, в Украине есть предел в 52 тысячи коек для больных коронавирусом. Поэтому Степанов вновь призвал украинцев соблюдать карантинные ограничения и беречь себя.

Напомним, за прошедшие сутки в Киеве у 689 человек подтвердили коронавирус. На сегодняшний день в столице уже 38 238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Украина коронавирус Максим Степанов COVID-19
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