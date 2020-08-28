За сутки коронавирус подтвердили у более чем 50 военных

Больше всего военнослужащих заболели в Киевской и Львовской областях

За минувшие сутки в рядах Вооруженных сил Украины было подтверждено 52 случая заражения коронавирусом. 11 из них были госпитализированы.

Реклама

Как сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ, состояние здоровья заболевших удовлетворительное, все они получают необходимое лечение.

Под наблюдением медицинской службы лечение в домашних условиях проходит 41 человек. Больше всего – в Киевской области (9 военнослужащих и 6 работников ВСУ), а также Львовской области (8 военнослужащих и 3 сотрудников ВСУ).

Кроме того, на амбулаторном лечении находятся:

- в Черновицкой области: 1 военнослужащий и 4 работника ВСУ;

Реклама

- в Одесской области: 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ;

- в Закарпатской, Ровенской, Житомирской, Ивано-Франковской и Винницкой областях – по 1 военнослужащему.

В тренде Без масок на уроках и с переменами в разное время: как с 1 сентября будут работать школы

Всего по состоянию на утро 28 августа в Вооруженных силах COVID-19 болеют 593 человека. На изоляции находятся 691 человек.

За время эпидемии выздоровело 1023 человека, было зафиксировано шесть летальных исходов.

Реклама

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса. Предлагается ужесточить контроль за соблюдением карантина и усилить режим на границе с оккупированным Крымом.

Также напомним, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это была шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

Между тем, ряд областных центров бунтует против усиления карантина, подробности в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама