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За сутки коронавирусом заразились более 4 тысяч украинцев

23 февраля, 08:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от COVID-19 умерли 153 человека

В Украине за последние сутки выявили 4182 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 311 844 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 153 украинца (всего – 25 309). Вылечить удалось 1 151 777 инфицированных (4351- за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что поставщик вакцин от COVID-19 в Украину назвал причину проблем с поставками. Индия уделила первоочередное внимание своим гражданам.

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Также напомним, главный санитарный доктор Виктор Ляшко заявил, что в Украине всем желающим бесплатно сделают прививки от COVID-19. В то же время в Украине разработали дорожную карту вакцинации. Она предоставляет приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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