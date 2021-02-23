За сутки коронавирусом заразились более 4 тысяч украинцев

В Украине за последние сутки выявили 4182 новых случая инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Всего инфекцию подтвердили у 1 311 844 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 153 украинца (всего – 25 309). Вылечить удалось 1 151 777 инфицированных (4351- за последние сутки).
Ранее мы сообщали, что поставщик вакцин от COVID-19 в Украину назвал причину проблем с поставками. Индия уделила первоочередное внимание своим гражданам.
Также напомним, главный санитарный доктор Виктор Ляшко заявил, что в Украине всем желающим бесплатно сделают прививки от COVID-19. В то же время в Украине разработали дорожную карту вакцинации. Она предоставляет приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк