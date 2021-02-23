За добу коронавірусом заразилися понад 4 тисячі українців

За добу від COVID-19 померли 153 особи

В Україні за останню добу виявили 4182 нових випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 311 844 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 153 українці (всього – 25 309). Вилікувати вдалося 1 151 777 інфікованих (4351- за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що постачальник вакцин від COVID-19 в Україні назвав причину проблем з поставками. Індія приділила першочергову увагу своїм громадянам.

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Також нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні всім бажаючим безкоштовно зроблять щеплення від COVID-19. Водночас в Україні розробили дорожню карту вакцинації. Вона надає пріоритет групам ризику та працівникам "критичних для держави" структур.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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