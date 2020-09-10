Загид Краснов проводит в Днепре масштабный международный медицинский форум

В Днепре 16 сентября по инициативе лидера "Громадской силы" Загида Краснова пройдет крупный международный медицинский форум. Свое участие в нем подтвердили доктора ведущих европейских клиник и врачи больниц Днепра, а также Днепропетровской области.

Этот форум станет практическим обменом опытом между специалистами с мировым именем в различных областях медицины и их украинскими коллегами в вопросах внедрения в больницах Днепра инновационных методов лечения.

Современные медицинские протоколы подразумевают не только оказание качественной медицинской помощи. Главная задача – чтобы качество жизни горожан после лечения было высоким. По словам Загида Краснова, горожане должны иметь возможность лечиться именно по передовым мировым методикам.

На сегодняшний день существует принципиальная договоренность, что по приглашению Загида Краснова делегация врачей из европейских клиник прибудет в Днепр с визитом, как только будут сняты карантинные ограничения. Поэтому первая встреча пройдет в режиме видеосвязи на базе больницы ДИВЭТИН.

Практическое взаимодействие врачей из Европы и Днепра – это очередное направление полномасштабной медицинской реформы в Днепре на местному уровне, которую реализует Загид Краснов.

Напомним, он выделил более 14,5 млн грн на капитальный ремонт больниц Днепра, а также 5,5 млн грн вместе с акционерами одного из своих предприятий на закупку ультрасовременного оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ класса "Эксперт".

Кроме того, Загид Краснов полностью финансирует за свой счет уникальный проект, который обеспечивает тысячи семей Днепра бесплатной онлайн-консультацией в дистанционном режиме. Горожане могут в удобное для них время в неограниченном количестве получить консультацию у ведущих узкопрофильных врачей с многолетним опытом работы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама