Замглавы Бердянской РГА обвиняют в госизмене

Женщина добровольно согласилась помогать сотрудникам ФСБ Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против ВСУ

В Бердянске женщину подозревают в госизмене. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместителя председателя Бердянской РГА Запорожской области подозревают в госизмене. Она добровольно сотрудничала с российскими оккупантами.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Как стало известно, сообщено о подозрении заместителю председателя Бердянской РГА Запорожской области по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, женщина добровольно согласилась помогать сотрудникам ФСБ Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против ВСУ и патриотически настроенного населения оккупированного Бердянска. Она участвовала в обеспечении деятельности оккупационной администрации страны-агрессора.

Сейчас подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Выступления против Украины и поклонение Путину. Киве объявили подозрение в госизмене

Народному депутату Илье Киве сообщили подозрение в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины. Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, иной не будет", – отметила Венедиктова.