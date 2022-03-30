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Заступницю голови Бердянської РДА звинувачують у держзраді

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30 березня, 04:55
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Жінка добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ Російської Федерації у проведенні підривної діяльності проти ЗСУ
У Бердянську жінку підозрюють у держзраді. Фото: колаж "Сьогодні"
У Бердянську жінку підозрюють у держзраді. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступницю голови Бердянської РДА Запорізької області підозрюють у держзраді. Вона добровільно співпрацювала із російськими окупантами.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Деталі

Як стало відомо, повідомлено про підозру заступниці голови Бердянської РДА Запорізької області за фактом державної зради, скоєної в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, жінка добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська. Вона брала участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Виступи проти України та поклоніння Путіну. Киві оголосили підозру в держзраді

Народному депутату Іллі Киві повідомили підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни кордонів території України. Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. В найближчий час ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде", – зазначила Венедіктова.

На основі зібраних доказів Венедіктова вважає, що Кива своїми діями та висловлюваннями завдав колосальної шкоди Україні.

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"Ви зробили все від вас залежне, щоб "запросити" в наш дім російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінились, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато з них ніколи не повернулись додому, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків", – написала Венедіктова.

За її словами, вона переводить Киву у статус підозрюваного.

Киву підозрюють у публічних закликах та поширенні матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни кордонів території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Депутата звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, – у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Він допомагав Росії проводити підривну діяльність проти України. За це його звинувачують у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

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