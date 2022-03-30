Заступницю голови Бердянської РДА звинувачують у держзраді

Жінка добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ Російської Федерації у проведенні підривної діяльності проти ЗСУ

У Бердянську жінку підозрюють у держзраді. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступницю голови Бердянської РДА Запорізької області підозрюють у держзраді. Вона добровільно співпрацювала із російськими окупантами.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Як стало відомо, повідомлено про підозру заступниці голови Бердянської РДА Запорізької області за фактом державної зради, скоєної в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, жінка добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська. Вона брала участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Виступи проти України та поклоніння Путіну. Киві оголосили підозру в держзраді

Народному депутату Іллі Киві повідомили підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни кордонів території України. Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. В найближчий час ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде", – зазначила Венедіктова.