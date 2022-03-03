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Рада затвердила жорсткіше покарання за держзраду – що вирішили

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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3 березня, 16:53
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Пропонується заборонити будь-яку амністію до осіб, які скоїли державну зраду та диверсію
На зрадників чекає поганий кінець
На зрадників чекає поганий кінець / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за державну зраду та диверсію в умовах військового стану каратимуть у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це йдеться у ухваленому парламентом законопроєкті №7116.

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Яка мета законопроєкту

Законопроєкт розроблено з метою забезпечення максимального та справедливого покарання тих українців, які в умовах воєнного стану скоять дії, спрямовані на ослаблення обороноздатності України, які зазіхають на суверенітет, або завдадуть будь-якої шкоди цивільному населенню України.

Що за закон

Законопроєктом № 7116 пропонується у статтях 111 та 113 КК України передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану. Максимальне покарання буде у вигляді позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією всього майна.

Крім цього, пропонується заборонити будь-яку амністію до осіб, які вчинили державну зраду та диверсію.

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Диверсанти та зрадники

Після початку вторгнення Росії в Україну в багатьох містах країни "випливли" диверсанти, які заздалегідь були заслані Росією. Їх стали масово відловлювати чи ліквідовувати. Так, наприклад, у Львівській області затримали диверсанта, який агітував за "русскій мір" прямо у поїзді.

Також у столичному метро затримали диверсантів із небезпечною іграшкою. Один із затриманих передавав інформацію ворогові.

Під Охтиркою група диверсантів на БТР розстріляла цивільних людей у машині, а потім викрали автомобіль.

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Міський голова Куп'янська (Харківська область) Геннадій Мацегора ("Опозиційна платформа — За життя"), який 27 лютого оголосив про перехід до співпраці з російськими окупантами, що прибули до його міста, отримав підозру про держзраду.

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