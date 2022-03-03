Росіянин прийшов до СБУ, щоб воювати на боці України – відео

СБУ повідомила, що рішення росіянин ухвалив свідомо

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росіянин із Тверської області прийшов до Служби безпеки України, щоб воювати з Російською Федерацією на боці України.

Про це повідомила в Telegram Служба безпеки України, зазначивши, що громадяни РФ починають усвідомлювати злочинність своєї влади.

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Рішення росіянина

"Я не маю бойового досвіду, але зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність! Закликаю російських солдатів не виконувати злочинні накази, не йти воювати! Схаменіться, подумайте про матерів і ваших рідних", – зазначив 61-річний чоловік.

У СБУ зазначили, що рішення росіянин ухвалив свідомо, "розуміючи, хто є загарбником і окупантом на території України".

Нагадаємо, в російському селі Попівка, яке межує із Краснопільським районом Сумської області, російські "Гради" розгорнули в бік Росії по ходу руху від українського кордону.

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У СБУ припускають, що окупанти хочуть влаштувати провокацію та обстріляти свою територію, щоб звинуватити Україну в атаці цивільного населення Росії.

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