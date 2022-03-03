Українська делегація вилетіла на переговори із РФ

Після минулих тривалих переговорів подробиці не повідомляли

Українські представники вирушили на переговори / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська делегація 3 березня вилетіла на "другий раунд" переговорів із делегацією РФ. За попередніми даними, вони пройдуть після 15:00.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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"На шляху до переговорів з Російською Федерацією. Вже на вертольотах..." – написав він.

Переговори відбудуться сьогодні. Фото: Давид Арахмія/Facebook

Політик Давид Арахмія підтвердив у соцмережах, що за кілька годин розпочнуться переговори.

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"Програма мінімум – гуманітарні коридори. Далі за обставинами", – додав Арахмія.

Переговори РФ та України

Напередодні російська сторона сама запропонувала провести переговори в Мінську, і Путін нібито доручив відправити російську делегацію до Білорусі. Ось тільки президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що українська делегація чи він сам не поїде до країни, з якої обстрілюють Україну ракетами. Глава держави запропонував Москві кілька інших варіантів, але росіяни відмовилися

Після цього Лукашенко зателефонував Зеленському – вони таки домовилися, що українська делегація приїде на переговори. Більше того, самопроголошений президент Білорусі пообіцяв, що на час переговорів жодна ракета чи літак не злетять із території його країни.

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28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов.

Після тривалих переговорів подробиці не повідомляли. Сторони поїхали до своїх столиць для обговорень, заявивши, що другий раунд переговорів відбудеться найближчими днями.