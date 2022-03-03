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Украинская делегация вылетела на переговоры с РФ

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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3 марта, 14:15
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После прошлых длительных переговоров подробности не сообщались
Украинские представители отправились на переговоры
Украинские представители отправились на переговоры / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская делегация 3 марта вылетела на "второй раунд" переговоров с делегацией РФ. По предварительной информации, они пройдут после 15:00.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"На пути к переговорам с Российской Федерацией. Уже на вертолетах…" – написал он.

Переговоры состоятся сегодня. Фото: Давид Арахмия/Facebook
Переговоры состоятся сегодня. Фото: Давид Арахмия/Facebook

Политик Давид Арахмия подтвердил в соцсетях, что через несколько часов начнутся переговоры.

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"Программа минимум – гуманитарные коридоры. Далее по обстоятельствам", – добавил Арахмия.

Переговоры РФ и Украины

Накануне российская сторона сама предложила провести переговоры в Минске, и сам Путин якобы поручил отправить российскую делегацию в Беларусь. Вот только президент Владимир Зеленский четко дал понять, что украинская делегация либо он сам не поедут в страну, из которой обстреливают Украину ракетами. Глава государства предложил Москве несколько других вариантов, но россияне отказались.

После этого Лукашенко созвонился с Зеленским – они все таки договорились, что украинская делегация приедет на переговоры. Более того, самопровозглашенный президент Беларуси пообещал, что на время переговоров ни одна ракета или самолет не взлетят с территории его страны.

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28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий.

После длительных переговоров подробности не сообщались. Стороны поехали в свои столицы для обсуждений, заявив, что второй раунд переговоров состоится в ближайшие дни.

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