Украинская делегация вылетела на переговоры с РФ

Украинская делегация 3 марта вылетела на "второй раунд" переговоров с делегацией РФ. По предварительной информации, они пройдут после 15:00.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"На пути к переговорам с Российской Федерацией. Уже на вертолетах…" – написал он.
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Политик Давид Арахмия подтвердил в соцсетях, что через несколько часов начнутся переговоры.
"Программа минимум – гуманитарные коридоры. Далее по обстоятельствам", – добавил Арахмия.
Переговоры РФ и Украины
Накануне российская сторона сама предложила провести переговоры в Минске, и сам Путин якобы поручил отправить российскую делегацию в Беларусь. Вот только президент Владимир Зеленский четко дал понять, что украинская делегация либо он сам не поедут в страну, из которой обстреливают Украину ракетами. Глава государства предложил Москве несколько других вариантов, но россияне отказались.
После этого Лукашенко созвонился с Зеленским – они все таки договорились, что украинская делегация приедет на переговоры. Более того, самопровозглашенный президент Беларуси пообещал, что на время переговоров ни одна ракета или самолет не взлетят с территории его страны.
28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий.
После длительных переговоров подробности не сообщались. Стороны поехали в свои столицы для обсуждений, заявив, что второй раунд переговоров состоится в ближайшие дни.