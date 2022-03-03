Рада затвердила загальну мобілізацію в Україні

Українці і без мобілізації стали проти російських окупантів

Верховна Рада підтримала указ президента. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада ухвалила проєкт закону про затвердження указу президента України щодо запровадження по всій країні загальної мобілізації у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росії. Відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні парламенту.

Мобілізацію оголошено у Києві та в усіх областях України, за винятком окупованого Криму.

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Мобілізація проводиться протягом 90 діб. Крім призову резервістів, також дозволяється вилучати для потреб армії та інших військових формувань України автомобільний транспорт громадян.

Також дозволяється тимчасове виділення будівель, споруд, земельних ділянок, надання послуг на потребу армії.

Протистояння російській агресії

Україна вже тиждень тримає оборону від російських загарбників. Плани ворога повністю провалилися, він зазнає небувалих втрат на всіх напрямках. За даними Генштабу, тільки за тиждень ЗСУ знищили близько 9000 солдатів країни-агресора.

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Після регулярних поразок на полі бою окупанти перейшли до своєї "улюбленої" тактики – до ударів по мирному населенню. Наприклад, цієї ночі окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область), внаслідок чого загинули вісім людей.

Також було завдано ракетного удару по Києву. Проте влада заявила, що силам ППО вдалося перехопити ракети.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупанти злякалися ганебної поразки. За його словами, російська армія перетворилася на купу терористів та боягузів після того, як українські воїни дали серйозну відсіч окупанту.

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Тим часом Гаазький трибунал розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України. Що дивно, до позову приєдналися 38 країн світу – такого ще ніколи не було.