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Запланировала убийство и поджог. В Полтаве копы нашли дневник девушки, которая ранила двоих из арбалета

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
8 сентября, 15:35
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Назначили проведение экспертизы, которая ответит на вопросы о психическом здоровье арестованной
Суд Полтавы избрал меру пресечения 19-летней Таисии Петровой. Фото: коллаж "Сегодня"
Суд Полтавы избрал меру пресечения 19-летней Таисии Петровой. Фото: коллаж "Сегодня"

Полтавские СМИ сообщили, что якобы у задержанной девушки, которая ранила двоих человек из арбалета, копы изъяли дневник, где было написано о запланированных убийствах и поджоге. В свою очередь источники "Сегодня" среди местных правоохранителей подтвердили изъятие дневника.

"Но пока что не известно, ее ли это почерк или нет. Скорее всего, будет назначена почерковедческая экспертиза", – рассказали нам правоохранители.

По данным пресс-службы Полтавской облпрокуратуры, в рамках следствия будет назначено проведение экспертизы, которая ответит на вопросы о психическом здоровье арестованной.

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"Она воспользовалась правом не свидетельствовать против себя и, соответственно, никаких показаний против себя не дала. Кстати, во время обыска у нее нашли еще один арбалет со стрелами", – рассказали нам полтавские правоохранители.

В соцсетях появилась информация, что якобы в комнате у арестованной нашли окровавленный череп и фотографии расчлененных животных. Но полтавские правоохранители назвали эту информацию фейком.

"Такого там точно не было", – уточнили правоохранители.

Выбрали меру пресечения

8 сентября суд Полтавы избрал меру пресечения 19-летней Таисии Петровой, которая ранила из арбалета двух учителей. Девушку взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога.

"Суд действительно арестовал на два месяца девушку, стрелявшую из арбалета. Ей инкриминируют покушение на убийство. Что касается здоровья двух преподавателей, которых она ранила, то их состояние здоровья удовлетворительное, их выписали из больницы", – рассказал "Сегодня" спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

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