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Запорожская область устроила мега-остракизм для Беларуси

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 мая, 21:27
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В ОВА заявили, что в такие трудные времена необходимо прекратить все связи со странами, помогающими РФ уничтожать Украину
В Запорожской ОВА заявили, что прекращают сотрудничать с Беларусью. Фото: коллаж "Сегодня"
В Запорожской ОВА заявили, что прекращают сотрудничать с Беларусью. Фото: коллаж "Сегодня"

Запорожская область прекращает сотрудничество с республикой Беларусь. Уже подготовлены соответствующие документы. Это связано с тем, что Беларусь помогает российским агрессорам вести полномасштабную войну в Украине.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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Подробности

По поручению главы Запорожской ОВА Александра Старуха, подготовлены документы о прекращении торгово-экономических, научно-технических и культурных связей с республикой Беларусь, которая помогает РФ вести войну в Украине.

Сегодня, 14 мая, Запорожская область вполне ощущает на себе последствия преступного полномасштабного вторжения России. Большая часть территории области оккупирована захватчиками, на линии разграничения идут ожесточенные бои, гибнут люди, рушится гражданская инфраструктура.

В ОВА заявили, что в такие трудные времена необходимо прекратить все связи со странами, помогающими врагу уничтожать наше государство.

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Так, ЗОВА прекращает действие соглашений 2018 года, заключенных в г. Гомель с Могилевским, Минским, Гомельским, Гродненским и Брестским областными исполнительными комитетами республики Беларусь.

Кроме того, разорвано соглашение 1993 года об экономическом сотрудничестве между Запорожским регионом и белорусскими территориями.

Арестович рассказал, вторгнется ли Беларусь в Украину

Беларусь объявила развертывание войск на границе с Украиной. Это плановые учения и нет никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Об этом рассказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале "ФЕЙГИН LIVE".

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"Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось первый раз, второго нет шанса. Ситуация изменилась. Тогда (в феврале, — ред.) Киев штурмовали якобы элитные части российских войск. А теперь что — сами (белорусские войска, — ред.) пойдут?", — сказал Арестович.

Кроме того, он добавил, что сейчас на территории Беларуси находится минимальное количество российских военных. При этом там нет наступательных групп.

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