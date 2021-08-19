Запуск земельного штаба и открытие памятника Шевченко в Ливане – анонсы СЕГОДНЯ

В Киеве заработает земельный штаб, а в мире появится новый памятник Шевченко / коллаж "Сегодня"
Мы собрали все самые важные предстоящие события 19 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
- 9:00 – заседание комиссии по проведению конкурсов на занятие должностей генеральных директоров областных центров контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины (ул. Грушевского, 7).
- 10:00 – онлайн-брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о Крымской платформе и других актуальных вопросах внешней политики Украины. Трансляция.
- 10:00 – запуск работы земельного штаба на онлайн-платформе ZOOM. Будут обсуждаться вопросы мониторинга рынка земли, предоставления доступа нотариусам к Государственному земельному кадастру, а также текущего состояния функционирования земельной реформы. Трансляция.
- 10:00 – акция-перформанс "Ожидание убивает". Участники акции символически продемонстрируют, как затягивание процесса подписания "законопроекта о военных преступниках" парализует систему правосудия. В акции примут участие правозащитники и бывшие пленные.
- 10:30 – Всеукраинский августовский форум "Образование Украины 30 без барьеров: векторы качества и успеха"(Инновационный парк UNIT.City, ул. Дорогожицкая, 3).
- 10:30 – передача ОБСЕ помощи для кинологических подразделений Госпогранслужбы. Также состоится презентация обученных пограничных служебных собак (Отдельная комендатура охраны и обеспечения Госпогранслужбы, ул. Светлая, 6).
- 11:00 – пресс-брифинг "Всемирный День гуманитарной помощи" при участиии координатора по гуманитарным вопросам ООН в Украине Асенефа Лубрани в УКМЦ (ул. Крещатик 2).
- 11:00 – круглый стол на тему "Пленные, пропавшие без вести: найти, вернуть, реабилитировать" (ул. Банковая, 8, 5-й этаж).
- Cтарт Мовомаратона "30 років – 30 кроків до української мови" к 30-й годовщине независимости Украины (продлится до 19 сентября и завершится семейным фестивалем). Регистрация по ссылке. Детали: сайт, Facebook.
За рубежом
- В городе Баабда в Ливане в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины в Украинском парке состоится церемония торжественного открытия памятника Тарасу Шевченко.