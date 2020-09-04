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Засуха в Крыму: оккупанты хотят использовать для питья стоки и дождевую воду

4 сентября, 17:26

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Многие населенные пункты во время дождя затапливает, и вода уходит в море

В оккупированном Россией Крыму продолжаются серьезные проблемы с обеспечением населения питьевой водой, поэтому на полуострове решили создать методику расчета параметров по сбору сточных вод, которые после очистки можно использовать для технических нужд и питья.

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Вопросом занялись ученые Академии строительства и архитектуры в Симферополе, сообщает ТАСС.

По словам ученых, несмотря на проблемы с водой в Крыму, многие населенные пункты во время дождя буквально затапливает, особенно на южном побережье.

Оказалось, что расчет поверхностных сточных вод ведется по методике предельных интенсивностей, разработанной в царской России еще в 1914 году, а сейчас используются данные 1984-1985 годов. В результате пропускной способности не хватает, стоки забиваются и происходит затопление.

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"Если мы будем более-менее точно прогнозировать и определять объем осадков, мы сможем аккумулировать их и использовать. Это чистая пресная вода, которая сейчас просто уходит в море", – пожаловался завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Илья Николенко.

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Напомним, в Крыму заканчиваются последние запасы чистой питьевой воды, поэтому там планируют развозить воду в цистернах, которые будут охранять копы.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил: Украина не ведет переговоры о поставках воды в Крым.

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вода Крым засуха дожди ливни стоки

Источник: Сегодня

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