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Затянул в болото и избил топором: в Киевской области мужчина едва не убил многодетную маму

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
18 октября, 14:12
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Преступник выследил женщину и напал на нее. Полиция задержала его в Одесской области
В Киевской области мужчина с топором напал на женщину. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области мужчина с топором напал на женщину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области 42-летний злоумышленник напал на женщину с топором. Сейчас пострадавшая с тяжелыми травмами находится в больнице.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

"Бил топором, затащил в болото и безжалостно добивал"

Как стало известно, на 42-летнюю Оксану с топором напал велосипедист, который нанес женщине не менее 5 ударов по голове, а затем унес ее в кусты, где продолжил издеваться и грабить.

Момент нападения. Скриншот
Момент нападения. Скриншот

Нападавшего задержали в Одесской области

Жертву спасло неожиданное появление прохожих, нападающий испугался и убежал. Злоумышленник всю ночь скрывался в лесу, а утром тайком уехал на юг Украины.

Полиция Киевской области задержала преступника в Одесской области.

Им оказался 42-летний ранее судимый житель Балты, который после прохождения курса реабилитации работал в селе Погребы строителем. В ночь совершения преступления около 21 часов вечера мужчина выследил женщину, дождался удобного случая и напал на нее.

Злоумышленника задержали в Одесской области. Фото: Андрея Небытов
Злоумышленника задержали в Одесской области. Фото: Андрея Небытов

В каком состоянии женщина?

На данный момент мать четверых детей с тяжелыми травмами находится в больнице, а сам преступник – в СИЗО.

Пострадавшая с тяжелыми травмами попала в больницу. Фото: Андрей Небытов
Пострадавшая с тяжелыми травмами попала в больницу. Фото: Андрей Небытов

Что грозит злоумышленнику?

За покушение на убийство из хулиганских побуждений задержанному грозит пожизненное заключение. Суд уже избрал подозреваемому санкцию – безальтернативное содержание под стражей.

Полиция задержала преступника. Фото: Андрей Небытов
Полиция задержала преступника. Фото: Андрей Небытов

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