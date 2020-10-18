Начинается новый этап переговоров о сбитом Ираном самолете МАУ

О компенсациях разговаривать не будут

В понедельник, 19 октября, в Иране начнется новый этап переговоров относительно авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" возле Тегерана.

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Как сообщает "Радио Свобода", заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд встретится с заместителем главы МИД Украины Евгением Ениным и украинской делегацией.

В рамках этого раунда переговоров запланированы три технических совещания.

По словам Бахарванда, одна из этих встреч касается технических дискуссий, которые будет проводить Иранская организация гражданской авиации. Вторая касается судебных вопросов, находящихся в ведении иранских чиновников судебных органов, а третья – юридических вопросов, касающихся сумм компенсации жертвам разбитого самолета.

Однако Енин сказал, что о компенсациях разговаривать не будут.

"На этот раз мы не планируем поднимать вопрос компенсации жертвам, поскольку находимся в процессе согласования совместной переговорной позиции с нашими международными партнерами", – сказал он.

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Напомним, Канада формирует собственную группу судебно-медицинской экспертизы для изучения доказательств и информации о сбитом Ираном украинском самолете, когда погибли 176 человек.

Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехкани опубликовал данные бортового самописца украинского пассажирского самолета МАУ, согласно которым экипаж из трех пилотов, включая летного инструктора, знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего момента.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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