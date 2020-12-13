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ЗАЗ получил Евростандарт своих автобусов: ожидаются поставки в ЕС

13 декабря, 18:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Авто могут выйти на рынки стран ЕС в ближайшее время

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) выполнил требования сертификации Европейского Союза и получил одобрение по стандарту А6.

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В компании сообщили, что уже в ближайшее время запорожские авто могут выйти на рынки стран Европейского Союза.

Испытание прошла модель автобуса ZAZ А10. В ближайшее время она будет поставляться на экспорт.

"Запорожский автомобилестроительный завод получил Одобрение Типа ЕС для автобуса среднего класса. Среди этих требований подтверждено и соответствие Евро 6. Таким образом, качество, технические параметры, и что главное, экологичность, продукции украинского автопроизводителя, официально подтверждены и соответствуют действующим жестким требованиям регламента Европейского Союза", – говорится в сообщении.

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К слову, Запорожский автомобилестроительный завод единственный на постсоветском пространстве, кто выполнил требования сертификации ЕС.

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Ранее Зеленский заявил, что послы должны быть амбасадорами украинского экспорта.

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