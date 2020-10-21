Зеленский назначил новых руководителей двух департаментов СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами от 21 октября назначил Алексея Омельченко начальником Департамента оперативно-технических мероприятий, а Александра Провоторова – начальником Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.
"Назначить Омельченко Алексея Анатольевича начальником Департамента оперативно-технических мероприятий Службы безопасности Украины", – говорится в указе № 460/2020.
Второй указ издан под номером 461/2020.
"Назначить Провоторова Александра Петровича начальником Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины", – говорится в нем.
Мы также сообщали, что Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" и назначил исполняющим обязанности гендиректора Игоря Фоменко.
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