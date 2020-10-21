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Зеленский назначил новых руководителей двух департаментов СБУ

21 октября, 21:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Соответствующие указы подписаны 21 октября

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами от 21 октября назначил Алексея Омельченко начальником Департамента оперативно-технических мероприятий, а Александра Провоторова – начальником Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины.

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Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

"Назначить Омельченко Алексея Анатольевича начальником Департамента оперативно-технических мероприятий Службы безопасности Украины", – говорится в указе № 460/2020.

Второй указ издан под номером 461/2020.

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"Назначить Провоторова Александра Петровича начальником Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины", – говорится в нем.

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Мы также сообщали, что Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" и назначил исполняющим обязанности гендиректора Игоря Фоменко.

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СБУ назначения Владимир Зеленский
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