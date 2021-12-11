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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Зеленский озвучил новое обещание Путина об Украине, а РФ может прекратить транзит газа через Украину – главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
11 декабря, 07:23
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Владимир Зеленский рассказал подробности разговора Вашингтона и Москвы, а Россия усилила давление на Украину
Зеленский заявил, что Путин пообещал Байдену не создавать напряжение вокруг Украины, а РФ может прекратить транзит газа через Украину/Фото: Коллаж: "Сегодня"
Зеленский заявил, что Путин пообещал Байдену не создавать напряжение вокруг Украины, а РФ может прекратить транзит газа через Украину/Фото: Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Здание КГГА подсветили цветами ЛГБТ

В пятницу в Международный день прав человека здание Киевской городской государственной администрации подсветили цветами ЛГБТ-символики. Инициаторы акции — правозащитная организация Amnesty International Ukraine и общественная организация KyivPride. По словам директора Amnesty International Ukraine Оксаны Покальчук, в Украине ни законодательная база, ни правоохранительные органы не могут обеспечить должной защиты ЛГБТКИ-людей.

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10 декабря под вечер Amnesty International и KyivPride подсветили здание Киевского городского совета. Коллаж "Сегодня"
10 декабря под вечер Amnesty International и KyivPride подсветили здание Киевского городского совета. Коллаж "Сегодня"

Водитель не уступил дорогу "скорой" с сиреной: в Киеве медики попали в жесткое ДТП

В Киеве работники правопорядка устанавливают обстоятельства ДТП с участием автомобиля экстренной медицинской помощи, в результате которого получили травмы два медицинских работника. В результате столкновения спецтранспорт перевернулся, двое медицинских работников получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

Выясняются все обстоятельства. Коллаж "Сегодня"
Выясняются все обстоятельства. Коллаж "Сегодня"

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Зеленский озвучил новое обещание Путина об Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил американского лидера Джо Байдена, что Москва не собирается продолжать эскалацию конфликта на границе с Украиной, сообщил Владимир Зеленский. Глава государства в интервью Наталии Мосейчук заявил, что такую информацию получил от Джо Байдена во время телефонного разговора.

Зеленский заявил, что Путин пообещал Байдену не создавать напряжение вокруг Украины
Зеленский заявил, что Путин пообещал Байдену не создавать напряжение вокруг Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Станет большой проблемой: Россия может прекратить транзит газа через Украину уже этой зимой

Россия может прекратить транзит газа через украинскую территорию уже этой зимой. Об этом в интервью "БизнесЦензор" сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон. По его мнению, прекращение транзита российского газа это сугубо политический вопрос, а не экономический.

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