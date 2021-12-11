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СЬОГОДНІ Новини України

Зеленський озвучив нову обіцянку Путіна про Україну, а РФ може припинити транзит газу через Україну – головні новини за ніч

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
11 грудня, 07:23
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Володимир Зеленський розповів подробиці розмови Вашингтона та Москви, а Росія посилила тиск на Україну.
Зеленський заявив, що Путін пообіцяв Байдену не створювати напруги навколо України, а РФ може припинити транзит газу через Україну/Фото: Колаж: "Сьогодні"
Зеленський заявив, що Путін пообіцяв Байдену не створювати напруги навколо України, а РФ може припинити транзит газу через Україну/Фото: Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Будівлю КМДА підсвітили кольорами ЛГБТ

У п'ятницю у Міжнародний день прав людини будинок Київської міської державної адміністрації підсвітили кольорами ЛГБТ-символіки. Ініціатори акції – правозахисна організація Amnesty International Ukraine та громадська організація KyivPride. За словами директора Amnesty International Ukraine Оксани Покальчук, в Україні ні законодавча база, ні правоохоронні органи не можуть забезпечити належного захисту ЛГБТКІ-людей.

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10 грудня надвечір Amnesty International та KyivPride підсвітили будівлю Київської міської ради. Колаж "Сьогодні"
10 грудня надвечір Amnesty International та KyivPride підсвітили будівлю Київської міської ради. Колаж "Сьогодні"

Водій не поступився дорогою "швидкій" з сиреною: у Києві медики потрапили у жорстку ДТП

У Києві працівники правопорядку встановлюють обставини ДТП за участю автомобіля екстреної медичної допомоги, внаслідок якого отримали травми двоє медичних працівників. Внаслідок зіткнення спецтранспорт перекинувся, двоє медичних працівників отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

З'ясовуються всі обставини. Колаж "Сьогодні"
З'ясовуються всі обставини. Колаж "Сьогодні"

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Зеленський озвучив нову обіцянку Путіна про Україну

Президент Росії Володимир Путін запевнив американського лідера Джо Байдена, що Москва не збирається продовжувати ескалацію конфлікту на кордоні з Україною, повідомив Володимир Зеленський. Глава держави в інтерв'ю Наталі Мосейчук заявив, що таку інформацію отримав від Джо Байдена під час телефонної розмови.

Зеленський заявив, що Путін пообіцяв Байдену не створювати напругу навколо України
Зеленський заявив, що Путін пообіцяв Байдену не створювати напругу навколо України / Фото: Колаж: Сьогодні

Стане великою проблемою: Росія може припинити транзит газу через Україну вже цієї зими

Росія може припинити транзит газу через українську територію вже цієї зими. Про це в інтерв'ю "БізнесЦензору" повідомив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон. На його думку, припинення транзиту російського газу – це суто політичне питання, а не економічне.

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