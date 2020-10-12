Зеленский подписал закон о разграничении бюджетов районов и ОТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" № 907-ІХ, который предусматривает разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных общин.

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Об этом сообщила пресс-служба президента.

Закон, в частности, унифицирует определение термина "бюджеты местного самоуправления", а также предусматривает:

разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных общин;

установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных общин в объемах, закрепленных за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных общин;

установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных общин в бюджетном обеспечении.

Необходимость урегулирования местных бюджетов обусловлена тем, что было введено новое административно-территориальное устройство базового и районного уровней, которое нуждалось в соответствующих изменений правовых основ функционирования бюджетной системы Украины.

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Так, 16 апреля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных общин", а 17 июля – постановление "Об образовании и ликвидации районов".

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Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий процедуру утверждения перспективных планов формирования территориальных громад.

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