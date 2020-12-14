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Зеленский требует ускорить строительство приемных экстренной медпомощи: Это – жизнь украинцев

14 декабря, 14:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В стране уже готова сотня обещанных приемных отделений, осталось завезти оборудование

В Украине уже готова половина из 210 обещанных приемных отделений экстренной медицинской помощи, а к концу текущего года там будут принимать современное оборудование.

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Об этом на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, сообщает пресс-служба Банковой.

В ответ президент Владимир Зеленский отметил, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию.

"Но считаю, что необходимо ускориться, насколько это возможно. Эти отделения – не просто проекты строительства. Это жизнь и здоровье наших людей", – подчеркнул глава государства.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов призвал Верховную Раду поставить медицину в приоритет и напомнил, что на этой неделе состоится голосование в парламенте за госбюджет на следующий год.

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Как сообщали новости "Сегодня", Степанов просит на медицину на следующий год почти 300 млрд гривен. Ведь только лечение инсульта обходится в десятки тысяч гривен на одного человека.

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строительство Владимир Зеленский совещание Офис президента коронакризис

Источник: Сегодня

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