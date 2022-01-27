Зеленский уволил командующего Нацгвардии после стрельбы в Днепре

Президент подписал соответсвующий указ

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Президент Владимир Зеленский поддержал отставку командующего Национальной гвардии Николая Балана после того, как солдат караульной службы в Днепре устроил кровавую стрельбу 27 января. Глава государства издал указ о его освобождении от занимаемой должности.

Об этом говорится на сайте главы государства.

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"Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардией Украины", — говорится в указе президента.

В то же время Зеленский назначил исполняющего обязанности командующего Нацгвардией. Им стал Юрий Лебедь. Он будет занимать соответствующую должность, пока не будет назначен новый командующий НГУ.