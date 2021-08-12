Зерно продавали "налево", а убытки вешали на государство. В госкомпании раскрыли схему на сотни миллионов

Чиновники заключали сделки с компаниями-сообщниками на поставку зерна по заниженным ценам, после махинаций корпорация потеряла сотни миллионов гривен

Правоохранители провели 62 обыска в офисах компании и в домах фигурантов. Коллаж "Сегодня"

В Государственной продовольственно-зерновой корпорации правоохранители разоблачили схему растраты имущества, из-за которой компания понесла убытки в сотни миллионов гривен.

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Об этом рассказал политолог Андрей Золотарев в Facebook.

Что придумали нарушители?

По словам политолога, в деле фигурирует руководитель госкомпании Андрей Власенко и его сообщники.

"Вместо того, чтобы поставлять зерно по заключенному контракту с китайской компанией, придумали схематоз с рядом фиктивных компаний и заниженными ценами. Схема традиционная – убытки вешаем на государство, а прибыли себе в карман", – сказал он.

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В результате на конец июля дебиторская задолженность этих компаний перед Государственной продовольственно-зерновой корпорацией составляет 57 миллионов долларов США.

"Умудрились еще "подзаработать" на схемах со страхованием – заключая договоры страхования по ценам в 3-5 раз выше рыночных. Подумаешь, пара-тройка лимонов зеленых, не из своего же кармана достаешь", - добавил политолог.

В Офисе президента уточнили "Сегодня", что 10 августа правоохранители провели 62 обыска в пяти областях и Киеве. На месте изъяли:

документы финансово-хозяйственной деятельности;

черновые записи;

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

более 200 000 долларов США.

Не первая схема в ГПЗКУ

В САП выяснили, что в 2015 году руководитель ГПЗКУ подписал два договора о поставке кукурузы с ОАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" и ОАО "Васильковхлебпродукт", а в дальнейшем дал указание перечислить предоплату – почти 50 млн грн и 38,5 млн грн соответственно. Однако товар отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации вообще не собирался выполнять указанные соглашения.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной приватизации государственных земель в Киевской области.

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Кроме того, государственная фискальная служба пришла в НАК "Нафтогаз" с обысками в рамках уголовного производства по факту возможного уклонения должностных лиц компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд гривен.