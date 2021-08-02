"Золотой сортир": мэрия Одессы сдала в аренду туалеты за 300 тысяч в месяц

Торги по аренде общественного туалета закончились сенсацией / Коллаж "Сегодня"

Неожиданным результатом закончился сегодняшний аукцион по сдаче в аренду ряда объектов на территории базы отдыха международного аэропорта "Одесса". По итогам торгов, его победитель готов платить ежемесячно по 2135 грн за 1 кв. м общественных туалетов и душевых.

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Об этом сообщает региональное издание "Думская".

Аренда туалетов вместе с душевыми кабинками составит 300 тысяч гривен в месяц за 140 квадратных метров / Фото "Думская"

Объект общей площадью 140 кв. м, выставленный на торги департаментом коммунальной собственности Одесского горсовета, вызвал небывалый ажиотаж. Изначально он выставлялся по цене – 668 гривен в месяц. В ходе торгов цена на объект выросла в 450 раз и итоговое предложение составило 300 тысяч 1 грн в месяц. Победитель смог обойти конкурента всего на 1 грн.

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После повышения ставок невзрачный общественный туалет превратился для властей города в высокодоходный актив / Фото "Думская"

"Получается, что за сооружение, празднично украшенное сакраментальными надписями "Мэ" и "Жо", "Туалет 3пк платный", "Душь муж" и "Душь жен" (так в оригинале), гражданка Кристина Радченко согласилась платить каждый месяц более 360 тысяч гривен (с учетом НДС). В нешуточной борьбе она опередила ровно на одну гривну другого претендента — ООО "ЕВТ ПЛЮС" одессита Евгения Третьякова. При этом минимальное предложение составляло 2790 грн", сообщает "Думская".

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По мнению местных журналистов, секрет такой борьбы за данный лот заключается в том, что скорее всего новый владелец задумал приватизировать эти объекты с дальнейшим использованием земли явно под другие цели, нежели предоставление туалетных услуг. Тем более, что во вторник на аукционе будет разыгрываться право аренды на 25 лет домиков для отдыхающих. Не исключено, что конечному владельцу может быть интересен объект в целом.

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Напомним, что в Украине проходит распродажа государственного имущества. Например, в этом году должны были выставить на аукционы семь крупных государственных объектов. Это стало возможным после того, как в стране разблокировали большую приватизацию.

А "Укрзализныця" распродает 182 непрофильных актива. 11 из них уже в ближайшее время будут выставлены на аукционы "Prozorro.Продажи".