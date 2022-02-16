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Звездный десант: кто из украинских знаменитостей вступил в ряды территориальной обороны (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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16 февраля, 12:19
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Формирование нового вида войск разворачивается в Украине полным ходом

Звездный десант в территориальной обороне. Вместе с тысячами украинцев ряды подразделений готовы пополнить звезды шоу-бизнеса и известные спортсмены. Формирование основного звена сил государственного сопротивления идет полным ходом. Часто мешают бюрократические преграды — многочисленные справки и анализы, которые приходится сдавать добровольцам. Впрочем, люди продолжают идти в районные центры комплектования, выяснил корреспондент "Сегодня" Мирослав Откович.

Об этом говорится в выпуске новостей Сегодня.

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Набор добровольцев в подразделения территориальной обороны

Глубокий вдох и выдох — именно так советуют врачи унимать панику. Ее в Печерском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Киева как раз нет. Здесь идет плановый набор добровольцев в подразделения территориальной обороны.

"Мы снимаем параметры: рост, вес и объем грудной клетки. Это начало медицинской комиссии", — говорит медицинская сестра Инна Крук.

Далее лор, хирург, дерматолог, терапевт и психолог. Впрочем, у добровольцев есть все шансы сделать медосмотр быстро.

"Для теробороны, поскольку это сейчас большая задача — это вне очереди. Сколько бы людей ни было, территориальная оборона идет вне очереди", — отметил председатель военно-врачебной комиссии Виталий Палийчук.

Каждый желающий заключить контракт должен позаботиться об анализах и справках. Борис Карась их собирал две недели. Сделал анализ крови, флюорографию, тесты на гепатит и ВИЧ-СПИД.

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"Мне кажется, что перечень всех этих анализов должен быть меньше для теробороны", — считает адвокат Борис Карась.

Бюрократия и снова бюрократия. Лидер группы "Антитела" и волонтер Тарас Тополя решил вступить в ряды теробороны, но именно из-за кучи бумажек до сих пор не смог этого сделать.

"Там на самом деле очень много бюрократических процедур, которые многим людям могут быть непонятны: большое количество справок и определенные процессы, которые мы будем объяснять. И на примере в видео рассказывать, как это сделать максимально просто. Это важно, чтобы сагитировать максимальное количество людей приобщаться к гражданскому сопротивлению", — говорит лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

Звездный десант в теробороне усилит и Маричка Бурмака. Певица идет в армию не с пустыми руками. Говорит, имеет специальную специальность.

"Понятно, что нужно проходить переподготовку, но базовые знания уже есть", — отметила певица Маричка Бурмака.

Для Марички участие в подразделениях территориальной обороны – это ответ на стресс. Будет война или нет – не время бояться. Говорит, нужно действовать.

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"Независимо, какая ситуация, война на пороге или немного стало спокойнее, — эта опасность сохраняется всегда. Поэтому иметь знания и умения – а я это расцениваю не просто быть резервистом, а иметь необходимые для сохранения жизни своей и своих родных умения, – мне кажется, это нужно вообще-то всем", — говорит певица Маричка Бурмака.

Накануне о желании вступить в ряды теробороны Киева сообщил брат мэра столицы Виталия Кличко — Владимир Кличко.

Формирование нового вида войск разворачивается в Украине полным ходом – юг, север и восток. В приоритете — приграничные регионы государства. В случае необходимости по меньшей мере 130 тысяч украинцев будут способны усилить регулярную армию.

Что говорят о вторжении в РФ?

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Российская Федерация не будет вторгаться на территорию Украины 16 февраля.

"Я могу заверить вас, что касается России, то в эту среду нападения не будет. Никакой эскалации не будет ни на следующей неделе, ни в следующем месяце", — сказал дипломат РФ.

Он заявил, что "войны в Европе редко начинаются в среду". Чижов осудил обескураживающие высказывания о возможном вторжении в Украину.

"Если вы выдвигаете обвинения, особенно очень серьезные обвинения против России, вы также должны предоставить доказательства. Иначе это клевета", — отметил Чижов.

Кроме того, он призвал Запад серьезно отнестись к "проблемам безопасности", на которые указывает Москва.

"Если наши партнеры, наконец, прислушаются к нашим опасениям, процесс деэскалации не заставит себя ждать. Это пошло бы на пользу всех жителей Европы, а также других народов мира", — уверен Чижов.

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