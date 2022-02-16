Звездный десант: кто из украинских знаменитостей вступил в ряды территориальной обороны (видео)

Звездный десант в территориальной обороне. Вместе с тысячами украинцев ряды подразделений готовы пополнить звезды шоу-бизнеса и известные спортсмены. Формирование основного звена сил государственного сопротивления идет полным ходом. Часто мешают бюрократические преграды — многочисленные справки и анализы, которые приходится сдавать добровольцам. Впрочем, люди продолжают идти в районные центры комплектования, выяснил корреспондент "Сегодня" Мирослав Откович.
Об этом говорится в выпуске новостей Сегодня.
Набор добровольцев в подразделения территориальной обороны
Глубокий вдох и выдох — именно так советуют врачи унимать панику. Ее в Печерском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Киева как раз нет. Здесь идет плановый набор добровольцев в подразделения территориальной обороны.
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"Мы снимаем параметры: рост, вес и объем грудной клетки. Это начало медицинской комиссии", — говорит медицинская сестра Инна Крук.
Далее лор, хирург, дерматолог, терапевт и психолог. Впрочем, у добровольцев есть все шансы сделать медосмотр быстро.
"Для теробороны, поскольку это сейчас большая задача — это вне очереди. Сколько бы людей ни было, территориальная оборона идет вне очереди", — отметил председатель военно-врачебной комиссии Виталий Палийчук.
Каждый желающий заключить контракт должен позаботиться об анализах и справках. Борис Карась их собирал две недели. Сделал анализ крови, флюорографию, тесты на гепатит и ВИЧ-СПИД.
"Мне кажется, что перечень всех этих анализов должен быть меньше для теробороны", — считает адвокат Борис Карась.
Бюрократия и снова бюрократия. Лидер группы "Антитела" и волонтер Тарас Тополя решил вступить в ряды теробороны, но именно из-за кучи бумажек до сих пор не смог этого сделать.
"Там на самом деле очень много бюрократических процедур, которые многим людям могут быть непонятны: большое количество справок и определенные процессы, которые мы будем объяснять. И на примере в видео рассказывать, как это сделать максимально просто. Это важно, чтобы сагитировать максимальное количество людей приобщаться к гражданскому сопротивлению", — говорит лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.
Звездный десант в теробороне усилит и Маричка Бурмака. Певица идет в армию не с пустыми руками. Говорит, имеет специальную специальность.
"Понятно, что нужно проходить переподготовку, но базовые знания уже есть", — отметила певица Маричка Бурмака.
Для Марички участие в подразделениях территориальной обороны – это ответ на стресс. Будет война или нет – не время бояться. Говорит, нужно действовать.
"Независимо, какая ситуация, война на пороге или немного стало спокойнее, — эта опасность сохраняется всегда. Поэтому иметь знания и умения – а я это расцениваю не просто быть резервистом, а иметь необходимые для сохранения жизни своей и своих родных умения, – мне кажется, это нужно вообще-то всем", — говорит певица Маричка Бурмака.
Накануне о желании вступить в ряды теробороны Киева сообщил брат мэра столицы Виталия Кличко — Владимир Кличко.
Формирование нового вида войск разворачивается в Украине полным ходом – юг, север и восток. В приоритете — приграничные регионы государства. В случае необходимости по меньшей мере 130 тысяч украинцев будут способны усилить регулярную армию.
Что говорят о вторжении в РФ?
Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Российская Федерация не будет вторгаться на территорию Украины 16 февраля.
"Я могу заверить вас, что касается России, то в эту среду нападения не будет. Никакой эскалации не будет ни на следующей неделе, ни в следующем месяце", — сказал дипломат РФ.
Он заявил, что "войны в Европе редко начинаются в среду". Чижов осудил обескураживающие высказывания о возможном вторжении в Украину.
"Если вы выдвигаете обвинения, особенно очень серьезные обвинения против России, вы также должны предоставить доказательства. Иначе это клевета", — отметил Чижов.
Кроме того, он призвал Запад серьезно отнестись к "проблемам безопасности", на которые указывает Москва.
"Если наши партнеры, наконец, прислушаются к нашим опасениям, процесс деэскалации не заставит себя ждать. Это пошло бы на пользу всех жителей Европы, а также других народов мира", — уверен Чижов.