1994-й: Триумф Оксаны Баюл, отказ от ядерного оружия и другие выдающиеся события четвертого года Независимости

Оксана Баюл, Леонид Кучма и Сергей Бубка. Коллаж "Сегодня"

PlayStation и пейджер – кто имел эти гаджеты, того считали крутым. По крайней мере в 1994 году. Были и вещи, которыми страна всегда будет гордиться, – победы наших спортсменов. Олимпийское чемпионство фигуристки Оксаны Баюл и невероятный рекорд легкоатлета Сергея Бубки. В очередной серии масштабного проекта "Украина, которую строим мы" рассказываем о достижениях четвертого года Независимости.

Невероятный триумф Оксаны Баюл

Украинской независимости нет и двух лет, а наш гимн – уже слушает весь мир на Олимпийских играх в Лиллехаммере – в честь 16-летней украинки Оксаны Баюл. За ее пируэтами на льду публика следила, затаив дыхание. Хрупкая Оксана превзошла всех соперниц. И завоевала для Украины первое в истории "золото" на зимней Олимпиаде.

Оргкомитет готовился к победе американки. Поэтому, когда награждал украинку, растерялся: неуклюже развернул сине-желтый флаг вверх ногами. А вручение медали вообще на час задержал – долго искал кассету с нашим гимном.

Абсолютный рекорд Бубки

В 1994 году Украину прославляет еще один легендарный спортсмен – Сергей Бубка. В прыжках с шестом покоряет высоту 6,14 метра, и это абсолютный мировой рекорд, который держался четверть века. Только в прошлом году украинского атлета смог обойти шведский – прыгнул на сантиметр выше .

Отказ от ядерного оружия

Именно в этом году мы отказались от ядерного оружия. Сильные мира сего договорились: весь ядерный арсенал бывшего Союза перейдет под контроль Москвы. На Киев со всех сторон давили, и тогдашнему президенту Украины пришлось согласиться.

"Ядерные боеголовки уже выходили из строя. Их нужно заменять. Мы такой возможности тогда не имели. И мы могли стать заложниками ядерного оружия, с которым бы не могли справиться. Поэтому было принято такое решение о сложении ядерного оружия", – вспоминает тогдашний президент Украины Леонид Кравчук.

Так атомный потенциал, третий в мире по мощности, Украина добровольно передала России. Крылатые ракеты и боеголовки вывезли эшелонами. Пусковые шахты – взорвали. Стратегические бомбардировщики – порезали. А вместо "красной кнопки" Киев получил бумажку, где супердержавы гарантировали нам безопасность.

Леонид Кучма, который уже после смены власти подписывал Будапештский меморандум, впоследствии вспоминал слова тогдашнего президента Франции: "сынок, тебя обманут". Так через двадцать лет и случилось.

Второй президент независимой Украины

Как вернуть нас к своей имперской вотчине Россия думала с первых дней независимости Украины, вспоминал Леонид Кучма. Тогда ему Москва явно симпатизировала. А он – ей. По крайней мере так все думали во время его предвыборной кампании. Кандидат в президенты Кучма обещал "больше мостов с Россией". Но все изменилось, когда он пришел к власти.

При президентстве Кучмы Киев еще активнее сотрудничал с Западом, чем во времена Кравчука. Стараясь не ссориться при этом с Россией. Теперь это называют кучмовской многовекторностью.

"Сейчас эту многовекторность – время такое, когда ее многие ругают, она не нравится. Но времена изменились просто. А на тот момент это было обязательным условием получения Украиной независимости. Нужно было находить новые рынки сбыта, новых поставщиков и в конечном счете – это выживание экономики", – отмечает прес-секретарь Леонида Кучмы в 1990-х годах Александр Мартыненко.

Внутри страны Кучма берет курс на решительные рыночные реформы.

Появление пейджеров

Гаджет 1994 – пейджер, ранее доступный только спецслужбам. Предки современных мобильных телефонов сейчас продают разве на барахолках. Пейджер даже не включается. А в 90-х подобные устройства были удивительно популярными. Где бы ни был их владелец, ему можно было отправить сообщение. И это было настоящим техническим прорывом.

Паспорт с трезубцем

Проходили украинцы и путь к самоидентификации. Вместо советских паспортов в 1994 году появились украинские. С трезубцем на обложке. И для своих граждан, и для мира в целом страна перестала быть географической новинкой.

Смотрите предыдущие серии проекта:

1991 год – откуда приехала "кравчучка" и другие секреты первого года Независимости

1992 год – челночники, рэкет, Кучма-премьер и другие приметы второго года Независимости

1993 год – шахтерская забастовка, раздел флота с Россией, мобильный телефон и другие символы третьего года Независимости