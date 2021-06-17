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Нужно ли вернуть Украине ядерный статус. Что говорят украинцы?

17 июня 2021 15:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Согласно результатам опроса, 57% респондентов считают, что должно быть возвращение Украине ядерного потенциала

Восстановление ядерного статуса Украины поддерживают более половины украинцев.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Gradus. Социология в смартфоне".

Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Так, 57% респондентов считают, что должно быть возвращение Украине ядерного потенциала. Больше всего поддерживают восстановление ядерного статуса в северных регионах страны – 70,2% респондентов.

"Против" высказались 29,1% украинцев, а вот ответили, что этот вопрос не интересует, 13,9%.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует возвращать себе ядерное оружие, если не вступит в НАТО, о чем ранее говорили украинские высокопоставленные дипломаты.

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Также недавно украинский посол в Германии заявил, что если Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса, то у нее останется единственный выход – вооружаться самой и, "возможно, снова подумать о ядерном статусе".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО – единственный путь для завершения войны на Донбассе.

Также президент Джо Байден заявил, что конфликт на Донбассе не может помешать возможности вступления Украины в НАТО. Однако наша страна должна соответствовать определенным критериям и требованиям Альянса.

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