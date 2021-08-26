1992-й: челноки, рэкет, Кучма-премьер и другие приметы второго года Независимости

Во второй год независимости Украина столкнулась с новыми понятиями – челночеством и рэкетом, а во главе правительства стал малоизвестный директор из Днепра

Чем запомнился 1992 год / Фото: Коллаж: Сегодня

На втором году независимости украинцы пережили гиперинфляцию и познакомились с бизнесом, рэкетом и "челночеством" – об этих и других особенностях 1992 года рассказываем в продолжении проекта "Украина, которую строим мы", посвященного тридцатой годовщины независимости.

Новая реальность

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Трезуб и желто-голубой флаг. Свой первый год независимости Украина начала символично – избавилась от советских символов и утвердила трезубец и сине-желтый стяг новыми гербом и флагом.

Купоно-карбованцы. Избавилась независимая Украина и от советской валюты: вместо рублей появились купоно-карбованцы. В начале 1992 года за один такой купон можно было приобрести буханку хлеба, а уже в конце года приходилось платить за нее целый пакет. Украинцы в шутку прозвали первые украинские деньги фантиками.

Гиперинфляция и бартер. В тот год засыпали бедными, просыпались – еще беднее: в начале 90-х все съедала инфляция.

"Можешь целлофановый кулек подарить тех купонов. Все равно их так много, что ты не знаешь, шо с ними делать", – рассказывает певец Павел Зибров.

Артист вспоминает, как эйфория от независимости сменилась "шоковой терапией": когда крупные предприятия остановились, люди месяцами не видели зарплат. Зато за работу с ними рассчитывались продукцией. Зибров говорит, что однажды за концерт получил живых свиней и целый микроавтобус водки.

"Денег не можем вам заплатить, давайте по бартеру. Говорю – что? – Ну, дадим вам водки столько, сколько вывезете. Это же обменная валюта – водка. На что обменивали? На рубашку, тенниску. Ящик водки – у тебя есть джинсы фирменные", – поделился певец.

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Челноки и бизнес. От окончательного обнищания украинцев спасала заграница. В 1992-м железный занавес упал и люди массово поехали в Европу продавать привычные для нас товары втридорога.

"Молотки, зубила, инструменты, гаечные ключи... Болгарка – у нас можно было купить за 50 рублей, а в той же Польше за нее давали 200 долларов. А за 200 долларов семья могла год беззаботно жить!" – утверждает торговец Юрий Тира.

Рэкет. Однако неопытные коммерсанты часто становились добычей рэкетиров.

"Покажи кошелек – забирали все, отдавали тебе на покушать и домой доехать. Это в лучшем случае. А могли и по голове отлупить", – вспоминает Юрий Тира.

Но несмотря на риски, торговлей зарабатывали на жизнь миллионы украинский.

Лосины и начесы. Страну заполонил яркий, хоть и некачественный, импорт, вместе с которым ворвалась новая мода, в тому числе на лосины и начесы.

"Тогда на любой дискотеке в таких вещах можно было быть королевой", – показывает лосины Наталья, которой в 1992-м было 13 лет.

Волосы завивали раскаленной плойкой, начесывали и закрепляли не лаком, как в данный момент, а приготовленным собственноручно сахарным или пивным раствором.

"Ее надо было залить раствором до такой степени, чтобы она была дубовая. Боже, как я так ходила?!" – удивляется женщина.

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Кучма-премьер. В стране, которая страдала от бедности и бандитизма премьер-министром в 1992 году назначили малоизвестного депутата и экс-директора завода "Южмаш" Леонида Кучму. На пол года он получил чрезвычайные полномочия, чтобы спасти экономику.