1993-й: Шахтерский страйк, раздел флота с Россией, мобильный телефон и другие символы третьего года Независимости

Этот год стал одним из самых тяжелых и переломных в истории независимой Украины

Знаменательные события 1993 года. Коллаж "Сегодня"

На третий год Независимости Украины началась массовая забастовка шахтеров, которая изрядно напугала власть, к нам пришла мобильная связь, страна обеднела, а рассчитывались за товары купоно-карбованцами – об этих и других особенностях 1993 рассказываем в спецпроекте "Украина, которую строим мы".

Тотальная бедность на грани нищеты

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Бедностью запомнился 1993-й – самый тяжелый год в истории независимой Украины. Привыкшие к плановой экономике директора оказались беспомощными в условиях рынка. Чтобы обеспечить предприятия средствами, власть не находила другого способа, чем печатать деньги. Как следствие – безудержная инфляция – более 10 000%. Меньше чем за год цены в магазинах взлетели более чем в сто раз.

"Мяса не было – не могла купить его. Не потому, что не за что. Котлеты делали, получались не всегда мясные даже. Мешали колбаску и овощи туда добавляли", – рассказывает свидетель событий Нина Кашпоровская.

Шахтерская забастовка

Первое подорожание почти в пять раз произошло в начале лета. И спровоцировало крупнейшую в истории Украины забастовку. Ее объявили полтора миллиона рабочих западного Донбасса – преимущественно шахтеры.

"Если раньше шахтеры брали деньги и могли купить тормозок, то уже в 1993-м колбасу уже не возьмешь, хотя бы полукопченую. Брали вареную колбасу и жарили. А куда денешься, если семьи нечем было кормить", – вспоминает участник тогдашней забастовки Александр Абрамов.

В разгар протестов первым вице-премьером становится мэр Донецка Ефим Звягильский. Он обещает шахтерам выполнить часть требований. Под давлением горняков Верховная Рада назначает досрочные парламентские и президентские выборы.

Раздел Черноморского флота

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В сентябре Россия и Украина наконец договорились о разделе Черноморского флота. Вроде бы – пополам. Но кроме того Киев согласился отдать несколько десятков кораблей за газовые долги. Как следствие – Украине досталась лишь пятая часть флота. Зато Россия получила военную базу в Крыму.

Секта Белое братство

На фоне экономических неурядиц растет популярность секты "Белое братство". Конец света, который предсказывали ее руководители, многим уже не казался шуткой. Люди уходили из семей и окончательно попадали под влияние псевдосвященников.

"Много было обращений таких. Я лично встречался где-то около 300 человек, это только ко мне обратилось. Так я считал, что где-то 800 человек превратились в зомби. Но остались человек 40, которых вывели из этого состояния", – вспоминает следователь по делу белого братства Николай Рощин.

24 ноября братья захватывают Софию Киевскую и угрожают самосожжением. Милиция применяет силу и предотвращает трагедию. Лидеров секты – Марию Цвигун и Юрия Кривошеева – арестовывают и сажают в тюрьму.

Первые мобильные телефоны

Трубка была тяжелая, как кирпич, неудобная и просто огромная. С такого телефона 16 июня 1993 тогдашний президент Леонид Кравчук позвонил украинскому послу в Германии. И это был первый звонок с мобильного телефона в Украине.

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Телефон стоил баснословных денег – почти три тысячи долларов. Тогда за такую сумму можно было купить однокомнатную квартиру в Киеве. Подключение стоило еще почти тысячу, примерно столько же и стоимость разговоров в месяц.

"Первой компанией мобильной связи была компания UMC – Ukrainian Mobile Communication, украинская мобильная связь. Она была создана осенью 1992 года областными предприятиями электросвязи Украины, которые позже вошли в состав "Укртелекома", и телекомами Дании, Германии и Нидерландов", – говорит генеральный директор акционерного общества "Укртелеком" Юрий Курмаз.

Телеканал "Украина"

В 1993 году в Донецке появляется канал "АСКЕТ 7х7". Вскоре он изменит название на "Украина". Футбол, ток-шоу, собственные и международные развлекательные проекты, сериалы и оперативные новости – канал "Украина" быстро завоевал многомиллионную аудиторию и стал одним из самых любимых телеканалов. Остается таким и сегодня.

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