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1993-й: Шахтарський страйк, розділ флоту з Росією, мобільний телефон та інші символи третього року Незалежності

Олексій Кашпоровський Олексій Кашпоровський кореспондент
27 серпня, 22:52
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Цей рік став одним з найважчих і переламних в історії незалежної України
Визначні події 1993 року. Колаж "Сьогодні"
Визначні події 1993 року. Колаж "Сьогодні"

На третій рік Незалежності України почався наймасовіший страйк шахтарів, що неабияк налякав владу, до нас прийшов мобільний зв'язок, країна зубожіла, а розраховувались за товари купоно-карбованцями – про ці та інші особливості 1993 року розповідаємо у спецпроєкті "Україна, яку будуємо ми".

Тотальна бідність на межі зубожіння

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Бідністю запам'ятався 1993-й – найважчий рік в історії незалежної України. Звиклі до планової економіки директори виявилися безпорадними в умовах ринку. Щоб забезпечити підприємства коштами, влада не знаходила іншого способу, ніж друкувати гроші. Як наслідок – нестримна інфляція – більше 10 000%. Менше ніж за рік ціни у магазинах злетіли у понад сто разів.

"М’яса не було – не могла купити його. Не тому, що не було за що. Котлети робили, Виходили не завджди м’ясні навіть. Мішали ковбаску і овочі туди додавали", – розповідає свідок подій Ніна Кашпоровська.

Шахтарський страйк

Перше здорожчання майже уп’ятеро відбулося на початку літа. І спровокувало найбільший в історії України страйк. Його оголосили півтора мільйона робітників західного Донбасу – переважно шахтарі.

"Якщо раніше шахтарі брали гроші і могли купити тормозок, то вже в 1993-му ковбасу вже не візьмеш, хоча б напівкопчену. Брали варену ковбасу і смажили. А куди подінешся, якщо сім'ї не було чим годувати", – пригадує учасник тодішнього страйку Олександр Абрамов.

У розпал протестів першим віцепрем’єром стає мер Донецька Юхим Звягільський. Він обіцяє шахтарям виконати частину вимог. Під тиском гірників Верховна Рада призначає дострокові парламентські і президентські вибори.

Розділ Чорноморського флоту

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У вересні Росія та Україна нарешті домовилися про розділ Чорноморського флоту. Начебто – навпіл. Але крім того Київ погодився віддати кілька десятків кораблів за газові борги. Як наслідок – Україні дісталася лише п’ята частина флоту. Натомість Росія отримала військову базу у Криму.

Секта Біле братство

На тлі економічних негараздів зростає популярність секти "Біле братство". Кінець світу, який пророкували її очільники, багатьом вже не здавався жартом. Люди йшли з родин і остаточно потрапляли під вплив псевдосвященників.

"Багато було звернень таких. Я особисто зустрічався десь біля 300 чоловіків, це тільки до мене звернулося. Отак я рахував, що десь 800 чоловік перетворилися на зомбі. Але залишились чоловік 40, яких не вивели з цього стану", – згадує слідчий у справі Білого братства Микола Рощин.

24 листопада братчики захоплюють Софію Київську і погрожують самоспаленням. Міліція застосовує силу і запобігає трагедії. Лідерів секти – Марію Цвигун та Юрія Кривошеєва – заарештовують та запроторюють до в’язниці.

Перші мобільні телефони

Трубка була важка, наче цеглина, незручна та просто величезна. З такого телефону 16 червня 1993 року тодішній президент Леонід Кравчук зателефонував українському послу в Німеччині. І це був перший дзвінок з мобільного телефону в Україні.

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Телефон коштував неймовірних грошей – майже три тисячі доларів. Тоді за таку суму можна було купити однокімнатну квартиру у Києві. Підключення коштувало ще майже тисячу, приблизно стільки ж і вартість розмов на місяць.

"Першою компанією мобільного зв’язку була компанія UMC – Ukrainian Mobile Communication, український мобільний зв’язок. Її було створено восени 1992 року обласними підприємствами електрозв’язку України, які пізніше увійшли до складу "Укртелекому", та телекомами Данії, Німеччини і Нідерландів", – каже генеральний директор акціонерного товариства "Укртелеком" Юрій Курмаз.

Телеканал "Україна"

У 1993 році в Донецьку виникає канал "АСКЕТ 7х7". Невдовзі він змінить назву на "Україна". Футбол, ток-шоу, власні та міжнародні розважальні проєкти, серіали та оперативні новини – канал "Україна" швидко завоював багатомільйонну аудиторію і став одним з найулюбленіших телеканалів. Залишається таким і сьогодні.

Дивіться попередні серії проєкту:

1991 рік – звідки приїхала "кравчучка" та інші секрети першого року Незалежності

1992 рік – човникарі, рекет, Кучма-прем'єр й інші прикмети другого року Незалежності

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