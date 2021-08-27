1993-й: Шахтарський страйк, розділ флоту з Росією, мобільний телефон та інші символи третього року Незалежності

Цей рік став одним з найважчих і переламних в історії незалежної України

Визначні події 1993 року. Колаж "Сьогодні"

На третій рік Незалежності України почався наймасовіший страйк шахтарів, що неабияк налякав владу, до нас прийшов мобільний зв'язок, країна зубожіла, а розраховувались за товари купоно-карбованцями – про ці та інші особливості 1993 року розповідаємо у спецпроєкті "Україна, яку будуємо ми".

Тотальна бідність на межі зубожіння

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Бідністю запам'ятався 1993-й – найважчий рік в історії незалежної України. Звиклі до планової економіки директори виявилися безпорадними в умовах ринку. Щоб забезпечити підприємства коштами, влада не знаходила іншого способу, ніж друкувати гроші. Як наслідок – нестримна інфляція – більше 10 000%. Менше ніж за рік ціни у магазинах злетіли у понад сто разів.

"М’яса не було – не могла купити його. Не тому, що не було за що. Котлети робили, Виходили не завджди м’ясні навіть. Мішали ковбаску і овочі туди додавали", – розповідає свідок подій Ніна Кашпоровська.

Шахтарський страйк

Перше здорожчання майже уп’ятеро відбулося на початку літа. І спровокувало найбільший в історії України страйк. Його оголосили півтора мільйона робітників західного Донбасу – переважно шахтарі.

"Якщо раніше шахтарі брали гроші і могли купити тормозок, то вже в 1993-му ковбасу вже не візьмеш, хоча б напівкопчену. Брали варену ковбасу і смажили. А куди подінешся, якщо сім'ї не було чим годувати", – пригадує учасник тодішнього страйку Олександр Абрамов.

У розпал протестів першим віцепрем’єром стає мер Донецька Юхим Звягільський. Він обіцяє шахтарям виконати частину вимог. Під тиском гірників Верховна Рада призначає дострокові парламентські і президентські вибори.

Розділ Чорноморського флоту

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У вересні Росія та Україна нарешті домовилися про розділ Чорноморського флоту. Начебто – навпіл. Але крім того Київ погодився віддати кілька десятків кораблів за газові борги. Як наслідок – Україні дісталася лише п’ята частина флоту. Натомість Росія отримала військову базу у Криму.

Секта Біле братство

На тлі економічних негараздів зростає популярність секти "Біле братство". Кінець світу, який пророкували її очільники, багатьом вже не здавався жартом. Люди йшли з родин і остаточно потрапляли під вплив псевдосвященників.

"Багато було звернень таких. Я особисто зустрічався десь біля 300 чоловіків, це тільки до мене звернулося. Отак я рахував, що десь 800 чоловік перетворилися на зомбі. Але залишились чоловік 40, яких не вивели з цього стану", – згадує слідчий у справі Білого братства Микола Рощин.

24 листопада братчики захоплюють Софію Київську і погрожують самоспаленням. Міліція застосовує силу і запобігає трагедії. Лідерів секти – Марію Цвигун та Юрія Кривошеєва – заарештовують та запроторюють до в’язниці.

Перші мобільні телефони

Трубка була важка, наче цеглина, незручна та просто величезна. З такого телефону 16 червня 1993 року тодішній президент Леонід Кравчук зателефонував українському послу в Німеччині. І це був перший дзвінок з мобільного телефону в Україні.

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Телефон коштував неймовірних грошей – майже три тисячі доларів. Тоді за таку суму можна було купити однокімнатну квартиру у Києві. Підключення коштувало ще майже тисячу, приблизно стільки ж і вартість розмов на місяць.

"Першою компанією мобільного зв’язку була компанія UMC – Ukrainian Mobile Communication, український мобільний зв’язок. Її було створено восени 1992 року обласними підприємствами електрозв’язку України, які пізніше увійшли до складу "Укртелекому", та телекомами Данії, Німеччини і Нідерландів", – каже генеральний директор акціонерного товариства "Укртелеком" Юрій Курмаз.

Телеканал "Україна"

У 1993 році в Донецьку виникає канал "АСКЕТ 7х7". Невдовзі він змінить назву на "Україна". Футбол, ток-шоу, власні та міжнародні розважальні проєкти, серіали та оперативні новини – канал "Україна" швидко завоював багатомільйонну аудиторію і став одним з найулюбленіших телеканалів. Залишається таким і сьогодні.

Дивіться попередні серії проєкту:

1991 рік – звідки приїхала "кравчучка" та інші секрети першого року Незалежності

1992 рік – човникарі, рекет, Кучма-прем'єр й інші прикмети другого року Незалежності