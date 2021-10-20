Антирекорды коронавируса. За сутки заболели почти 19 тыс. человек

В Украине обнаружили новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки обнаружено 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7605 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

Реклама

Количество заразившихся в регионах за сутки:

г. Киев – 1023;

Винницкая область – 444;

Волынская область – 496;

Днепропетровская область – 1253;

Донецкая область – 1040;

Житомирская область – 640;

Закарпатская область – 239;

Запорожская область – 1225;

Ивано-Франковская область – 446;

Киевская область – 562;

Кировоградская область – 112;

Луганская область – 742;

Львовская область – 943;

Николаевская область – 437;

Одесская область – 1606;

Полтавская область – 935;

Ровенская область – 782;

Сумская область – 912;

Тернопольская область – 588;

Харьковская область – 1242;

Херсонская область – 947;

Хмельницкая область – 954;

Черкасская область – 544;

Черновицкая область – 622;

Черниговская область – 178.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине выросли темпы COVID-вакцинации

В Украине за 18 октября прививку от коронавируса сделали 193 069 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировано 8 065 762 человека, из них получили одну дозу 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Реклама

Всего проведено 14 635 480 прививок.

За прошедшие сутки работали:

957 мобильных бригад по иммунизации;

3010 пунктов прививки;

349 центров вакцинации населения.

Читайте также: