Антирекорды коронавируса. За сутки заболели почти 19 тыс. человек

В Украине обнаружили новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине за последние сутки обнаружено 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7605 – за последние сутки).
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.
Количество заразившихся в регионах за сутки:
- г. Киев – 1023;
- Винницкая область – 444;
- Волынская область – 496;
- Днепропетровская область – 1253;
- Донецкая область – 1040;
- Житомирская область – 640;
- Закарпатская область – 239;
- Запорожская область – 1225;
- Ивано-Франковская область – 446;
- Киевская область – 562;
- Кировоградская область – 112;
- Луганская область – 742;
- Львовская область – 943;
- Николаевская область – 437;
- Одесская область – 1606;
- Полтавская область – 935;
- Ровенская область – 782;
- Сумская область – 912;
- Тернопольская область – 588;
- Харьковская область – 1242;
- Херсонская область – 947;
- Хмельницкая область – 954;
- Черкасская область – 544;
- Черновицкая область – 622;
- Черниговская область – 178.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине выросли темпы COVID-вакцинации
В Украине за 18 октября прививку от коронавируса сделали 193 069 человек.
С начала прививочной кампании вакцинировано 8 065 762 человека, из них получили одну дозу 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 14 635 480 прививок.
За прошедшие сутки работали:
- 957 мобильных бригад по иммунизации;
- 3010 пунктов прививки;
- 349 центров вакцинации населения.
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