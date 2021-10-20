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Антирекорды коронавируса. За сутки заболели почти 19 тыс. человек

Юлия Гаврилюк
20 октября, 08:15
Из них заболели 1447 детей и 435 медработников. За прошедшие сутки госпитализировано 5468 человек

В Украине обнаружили новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки обнаружено 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7605 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

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Количество заразившихся в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1023;
  • Винницкая область – 444;
  • Волынская область – 496;
  • Днепропетровская область – 1253;
  • Донецкая область – 1040;
  • Житомирская область – 640;
  • Закарпатская область – 239;
  • Запорожская область – 1225;
  • Ивано-Франковская область – 446;
  • Киевская область – 562;
  • Кировоградская область – 112;
  • Луганская область – 742;
  • Львовская область – 943;
  • Николаевская область – 437;
  • Одесская область – 1606;
  • Полтавская область – 935;
  • Ровенская область – 782;
  • Сумская область – 912;
  • Тернопольская область – 588;
  • Харьковская область – 1242;
  • Херсонская область – 947;
  • Хмельницкая область – 954;
  • Черкасская область – 544;
  • Черновицкая область – 622;
  • Черниговская область – 178.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине выросли темпы COVID-вакцинации

В Украине за 18 октября прививку от коронавируса сделали 193 069 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировано 8 065 762 человека, из них получили одну дозу 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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Всего проведено 14 635 480 прививок.

За прошедшие сутки работали:

  • 957 мобильных бригад по иммунизации;
  • 3010 пунктов прививки;
  • 349 центров вакцинации населения.

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