Антирекорди коронавірусу. За добу захворіли майже 19 тис. людей

В Україні виявили нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні за останню добу виявили 18 912 нових випадки інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 осіб. За минулу добу від COVID-19 померло 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7 605 – за останню добу).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 1023 випадки;
- Вінницька область – 444 випадки;
- Волинська область – 496 випадків;
- Дніпропетровська область – 1253 випадки;
- Донецька область – 1040 випадків;
- Житомирська область – 640 випадків;
- Закарпатська область – 239 випадків;
- Запорізька область – 1225 випадків;
- Івано-Франківська область – 446 випадків;
- Київська область – 562 випадки;
- Кіровоградська область – 112 випадків;
- Луганська область – 742 випадки;
- Львівська область – 943 випадки;
- Миколаївська область – 437 випадків;
- Одеська область – 1606 випадків;
- Полтавська область – 935 випадків;
- Рівненська область – 782 випадки;
- Сумська область – 912 випадків;
- Тернопільська область – 588 випадків;
- Харківська область – 1242 випадки;
- Херсонська область – 947 випадків;
- Хмельницька область – 954 випадки;
- Черкаська область – 544 випадки;
- Чернівецька область – 622 випадки;
- Чернігівська область – 178 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні зросли темпи COVID-вакцинації
В Україні за 18 жовтня щеплення від коронавірусу зробили 193 069 осіб.
З початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 8 065 762 особам, з них отримали одну дозу – 8 065 760 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 573 564 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Всього проведено 14 635 480 щеплень.
Упродовж минулої доби працювали:
- 957 мобільних бригад з імунізації;
- 3010 пунктів щеплення;
- 349 центрів вакцинації населення.
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