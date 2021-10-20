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Антирекорди коронавірусу. За добу захворіли майже 19 тис. людей

Юлія Гаврилюк
20 жовтня, 08:15
З них захворіли 1 447 дітей та 435 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 5 468 людей

В Україні виявили нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 18 912 нових випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 осіб. За минулу добу від COVID-19 померло 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7 605 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.

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Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1023 випадки;
  • Вінницька область – 444 випадки;
  • Волинська область – 496 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1253 випадки;
  • Донецька область – 1040 випадків;
  • Житомирська область – 640 випадків;
  • Закарпатська область – 239 випадків;
  • Запорізька область – 1225 випадків;
  • Івано-Франківська область – 446 випадків;
  • Київська область – 562 випадки;
  • Кіровоградська область – 112 випадків;
  • Луганська область – 742 випадки;
  • Львівська область – 943 випадки;
  • Миколаївська область – 437 випадків;
  • Одеська область – 1606 випадків;
  • Полтавська область – 935 випадків;
  • Рівненська область – 782 випадки;
  • Сумська область – 912 випадків;
  • Тернопільська область – 588 випадків;
  • Харківська область – 1242 випадки;
  • Херсонська область – 947 випадків;
  • Хмельницька область – 954 випадки;
  • Черкаська область – 544 випадки;
  • Чернівецька область – 622 випадки;
  • Чернігівська область – 178 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні зросли темпи COVID-вакцинації

В Україні за 18 жовтня щеплення від коронавірусу зробили 193 069 осіб.

З початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 8 065 762 особам, з них отримали одну дозу – 8 065 760 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 573 564 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

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Всього проведено 14 635 480 щеплень.

Упродовж минулої доби працювали:

  • 957 мобільних бригад з імунізації;
  • 3010 пунктів щеплення;
  • 349 центрів вакцинації населення.

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