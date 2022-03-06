Арестович: У РФ почти закончились "Калибры", но еще много "Искандеров"

Оккупанты продолжают ракетами уничтожать территорию Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия использовала около 90% крылатых ракет с начала войны против Украины. Но у оккупантов есть еще "Искандеры", которые, вероятно, будут запускаться с территории Беларуси.

Об этом сказал в эфире Украина 24 советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Надо понимать, что "Калибры" россиян, то есть крылатые ракеты, почти иссякли – думаю, 90% "Калибров" выстрелены по территории Украины. У них сейчас остались в основном системы "Искандер" и "Точки-У". "Искандеров" они использовали не более 30%, то есть думаю, что стрелять они будут еще долго, в том числе с территории Беларуси. Они это делают, фактически держа в заложниках режим Лукашенко и народ Беларуси", – сказал Арестович.

Он уточнил, что на данный момент белорусская армия не используется против Украины, но их военные находятся на границе с нашей страной.

"Но территория Беларуси используется по полной: туда заходят российская войска, используется вся система военных аэродромов для бомбардировок Украины", – подчеркнул советник главы ОПУ.

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Также Арестович прокомментировал информацию об отставке начальника Генштаба Беларуси, который якобы отказался воевать с Украиной.

"Я думаю, что отставка начальника Генерального штаба Беларуси или вообще соответствующие настроения среди белорусских военных могут быть связаны с тем, что руководство России давит, подставляет белорусскую армию и народ", – резюмировал он.

Ситуация в Украине 6 марта

В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.

Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.

В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине будут создаваться полноценные лагеря для российских военнопленных из-за их большого количества.

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