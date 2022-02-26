Армия РФ взяла оперативную паузу: им очень больно и горько

Алексей Арестович заявил, что оккупант взял паузу в наступлении на Киев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия взяла оперативную паузу в Украине. Враг понес серьезные потери и не продвигается в сторону Киева.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович во время брифинга 26 февраля.

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По его словам, украинской армии удалось сбить темп наступления оккупантов.

"У противника оперативная пауза, но она взята не добровольно, а благодаря огромным потерям, которые они понесли, пытаясь атаковать позиции ВСУ. Продолжается накопление противника западней Киева, но мы наносим по нему артиллерийские удары – они несут огромные потери. Мы сбили им темп и сейчас они не двигаются в сторону Киева, потому что им очень больно и горько", – сказал Арестович.

Технику РФ бросают на улицах, у оккупантов закончились топливо и еда

По данным Генштаба ВСУ, российские военнослужащие, уже третий день атакующие Украину, начали массово бросать технику. В них заканчивается топливо и еда. Также у врага увеличивается страх.

"Добро пожаловать в ад! Вместе победим! Бей оккупанта!" – отметили в Генштабе.

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