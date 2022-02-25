Чернигов предупредил – огромное число российских танков идет на Киев

Чернигов не дал оккупантам пройти через свой город

"Под Черниговом идут бои с русскими военными, обстановка сложная. Огромное количество бронетехники идет на Киев и Нежин, в обход Чернигова", – об этом заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

Обстановка вокруг Киева