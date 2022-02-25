Чернігів попередив – величезна кількість російських танків йде на Київ

Чернігів не дав окупантам пройти через своє місто

"Під Черніговом йдуть бої з російськими військовими, обстановка складна. Величезна кількість бронетехніки йде на Київ та Ніжин, в обхід Чернігова", – про це заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

Обстановка навколо Києва