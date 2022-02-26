"Русский поезд, иди на х*й!": уничтожены все железнодорожные узлы с Россией

Россияне захотели восстановить связь с центральным штабом "Укрзализныци"

Россияне получили ответ от украинских диспетчеров/Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 26 февраля, украинские войска взорвали железнодорожные узлы, которые связывают украинскую железную дорогу с российскими железными дорогами.

Об этом сообщила "Укрзализныця", пишет Украинская правда.

Реклама

Для чего это

Это было сделано для того, чтобы заблокировать российской железной дороге возможность доставки техники и личного состава армии РФ.

Россияне захотели восстановить связь с центральным штабом "Укрзализныци" для якобы гуманитарных целей, однако получили ответ от украинских диспетчеров: "Русский поезд, иди на х*й!"

"Русский корабль, иди на х*й!"

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.

Реклама

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы на х*й".

Ранее мы писали: