"Російський поїзд, йди на х*й!": знищено всі залізничні вузли з Росією

Росіяни захотіли відновити зв'язок із центральним штабом "Укрзалізниці"

Росіяни отримали відповідь від українських диспетчерів/Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 26 лютого, українські війська підірвали залізничні вузли, які пов'язують українську залізницю із російськими залізницями

Про це повідомила "Укрзалізниця", пише Українська правда.

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Для чого це

Це було зроблено для того, щоб заблокувати російській залізниці можливість доставки техніки та особового складу армії РФ.

Росіяни захотіли відновити зв'язок із центральним штабом "Укрзалізниці" для нібито гуманітарних цілей, однак отримали відповідь від українських диспетчерів: "Російський поїзд, йди на х*й!"

"Російський корабель, йди на х*й!"

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний.

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Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

До Мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані на х*й".

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